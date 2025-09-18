बिलासपुर में मूसलधार बारिश से नाले उफान पर, समलेटू के पास फोरलेन मार्ग भूस्खलन से बंद
Himachal Pradesh

बिलासपुर में मूसलधार बारिश से नाले उफान पर, समलेटू के पास फोरलेन मार्ग भूस्खलन से बंद

बिलासपुर जिले में बीती देर रात से लगातार हो रही तेज बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं. बारिश के कारण सभी नदी-नाले उफान पर हैं और बिलासपुर शहर की गलियों से भी खड्ड जैसी धाराओं की तरह पानी बहता नजर आया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:17 AM IST

बिलासपुर में मूसलधार बारिश से नाले उफान पर, समलेटू के पास फोरलेन मार्ग भूस्खलन से बंद

Bilaspur Landslide: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बीती देर रात से मूसलधार बारिश का दौर जारी है. लगातार हो रही बरसात से सभी नदी-नाले उफान पर हैं. हालत यह है कि बिलासपुर शहर के बाजारों से भी पानी तेज़ धाराओं की तरह बह रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को खड्ड जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है.

तेज बारिश की वजह से कीरतपुर–नेरचौक फोरलेन पर समलेटू के समीप भूस्खलन हुआ, जिसके कारण यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद हो गया है. सड़क बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, प्रशासन ने फोरलेन मार्ग को साफ करने और यातायात बहाल करने के लिए मशीनरी और टीमों को मौके पर भेज दिया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की बारिश उन्होंने बिलासपुर में पहले कभी नहीं देखी. देर रात से लगातार हो रही बारिश ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया. कई ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के अंदर पानी घुसने की भी खबरें सामने आई हैं.

हालांकि अब बारिश की तीव्रता कुछ कम हुई है, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन से खतरा अभी भी बरकरार है. बरसात से जगह-जगह छोटे भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे हालात और गंभीर हो रहे हैं.

प्रशासन की अपील 
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और बरसाती नालों के पास न जाएं. साथ ही, वैकल्पिक मार्गों से आवाजाही की व्यवस्था की जा रही है ताकि आम जनता को राहत मिल सके.

Bilaspur landslideHimachal LandslideHimachal Pradesh

