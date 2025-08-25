Mandi News: मंडी में मूसलाधार बारिश से बागी नाला बना खतरा
Mandi News: जिला मंडी की पराशर घाटी में सोमवार सुबह मूसलाधार बारिश के बाद बागी नाला अचानक उफान पर आ गया. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 02:05 PM IST

Mandi News: जिला मंडी की पराशर घाटी में सोमवार सुबह मूसलाधार बारिश के बाद बागी नाला अचानक उफान पर आ गया. तेज बारिश से नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया और अपने साथ पत्थर, मलबा, पेड़ समेत भारी मात्रा में पानी बहाकर ले जाने लगा. इस दौरान घाटी में स्थिति गंभीर हो गई. साथ लगते गांव के ग्रामीणों ने हालात को देखते हुए तुरंत सतर्कता बरती. उन्होंने चीख-पुकार और सीटियां बजाकर निचले इलाकों में रह रहे लोगों को आगाह किया, जिससे कई लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जा सके.

ग्रामीणों की यह सतर्कता बड़ी दुर्घटना को टालने में मददगार साबित हुई. लगातार हो रही बारिश से खतरा अभी भी टला नहीं है. बागी नाले की तेज धारा किसी भी समय और नुकसान पहुंचा सकती है. प्रशासन ने न केवल लोगों से नाले के किनारे न जाने और सतर्क रहने की अपील की है, बल्कि एहतियातन रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है. आसपास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है. उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें और मौसम सामान्य होने तक नाले से दूर और सर्तक रहें।

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के रात से बारिश हो रही है. जगह-जगह भूस्खलन व अचानक बाढ़ की घटनाएं सामने आई हैं. कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, ऊना, चंबा जिले सहित कुल्लू और मनाली में सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद रखे गए हैं. लाहौल-स्पीति के केलांग और उदयपुर उपमंडल के सभी शिक्षण संस्थान भी आज बंद हैं.

राज्य में सोमवार सुबह 10:00 बजे तक तीन नेशनल हाईवे सहित 628 सड़कें बंद रहीं. इसके अतिरिक्त 1533 बिजली ट्रांसफार्मर व 168 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं. मंडी, कुल्लू व चंबा जिले में सबसे अधिक सड़कें प्रभावित हैं.

mandi news

