Nalagarh News: नालागढ़ के रामशहर-साई-बद्दी मार्ग पर भारी बारिश का कहर; करोड़ों का नुकसान

Nalagarh News: हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ उपमंडल के रामशहर-साई-बद्दी मार्ग, जिसे नाबार्ड बैंक की सहायता से करोड़ों रुपये की लागत से चमकाया गया था, भारी बारिश और भूस्खलन की चपेट में आ गया है. इस प्राकृतिक आपदा ने रामशहर से तालड गांव तक के मार्ग को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी अनुमानित लागत दो से अढ़ाई करोड़ रुपये बताई जा रही है.
50-50 लाख रुपये की लागत से बनाए गए मजबूत डंगे पूरी तरह तहस-नहस हो चुके हैं, और मार्ग में बड़ी-बड़ी दरारें उभर आई हैं. सड़क के धंसने से बायला गांव और वहां के स्कूल को गंभीर खतरा पैदा हो गया है. इस आपदा ने स्थानीय किसानों की आजीविका पर भी गहरा प्रभाव डाला है. कई लोगों की जमीनें बर्बाद हो गई हैं, और सब्जी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है.
मशहर के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए नालागढ़ जाने का यह एकमात्र प्रमुख मार्ग था, लेकिन अब यह क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन लगभग ठप हो गया है. लोग अपनी गाड़ियों में यात्रा करने से डर रहे हैं, क्योंकि मार्ग पर खतरा बरकरार है. इसके अलावा, रामशहर क्षेत्र में दूरसंचार व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है.
एक प्रमुख कंपनी का टावर सुबह से बंद पड़ा है, जिसके कारण लोगों को संचार सेवाओं में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश और भूस्खलन के कारण न केवल उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी डगमगा गई है.
लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इस नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और मरम्मत कार्य के लिए योजना तैयार की जा रही है. हालांकि, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके कारण राहत और मरम्मत कार्यों में देरी हो सकती है.
स्थानीय लोग प्रशासन से त्वरित कार्रवाई और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं. साथ ही, किसानों ने अपनी बर्बाद फसलों के लिए मुआवजे की मांग की है. क्षेत्र के विधायक ने प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है और स्थिति का जायजा लेने के लिए जल्द दौरा करने की बात कही है.