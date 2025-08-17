भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, हिमाचल में मौतों का आंकड़ा 261 पर

Himachal Monsoon: रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 136 लोगों की मौत बारिश से जुड़ी घटनाओं—जैसे भूस्खलन, अचानक आई बाढ़, डूबना, करंट लगना और मकान गिरने—के कारण हुई, जबकि 125 लोगों की जान सड़क हादसों में गई.
Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में भारी मानसूनी बारिश का कहर जारी है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HPSDMA) के अनुसार, 20 जून से 16 अगस्त 2025 तक राज्य में मानसून से जुड़ी घटनाओं में 261 लोगों की मौत हो चुकी है.
सबसे गंभीर स्थिति मंडी जिले में रही, जहां सबसे ज्यादा 26 मौतें दर्ज की गईं. वहीं, कांगड़ा में 28 मौतें (जिनमें 7 भूस्खलन और 6 अचानक बाढ़ में) हुईं. इसके अलावा चंबा में 10 और कुल्लू में 11 लोगों की जान गई.
HPSDMA की रिपोर्ट के अनुसार, इस मानसून में अब तक 2,14,457 लाख रुपये का नुकसान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुआ है. लोक निर्माण विभाग (PWD) ने अकेले 1.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान दर्ज किया है, जबकि कृषि और बागवानी को 83,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है.
सड़क संपर्क सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. राष्ट्रीय राजमार्ग-05 (किन्नौर) और राष्ट्रीय राजमार्ग-305 (कुल्लू) पर लगातार भूस्खलन और बाढ़ के कारण यातायात बाधित है. कई गांव अब भी कटे हुए हैं, जिससे राहत और बचाव कार्यों में मुश्किलें आ रही हैं.
बारिश से अब तक 278 मकान पूरी तरह ढह गए, 288 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 703 गोशालाएं तबाह हो चुकी हैं. इसके अलावा, 27,000 से अधिक पशु-पक्षियों की भी मौत हो चुकी है.
अधिकारियों के अनुसार, सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करना फिलहाल सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन लगातार बारिश और बार-बार हो रहे भूस्खलन से काम की गति धीमी है. राज्य प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें.
विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून का मौसम अभी कई हफ्तों तक जारी रह सकता है, जिससे नुकसान और बढ़ने की आशंका है.