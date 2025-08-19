भारी बारिश से ऊना में तबाही, नगर निगम ने शुरू किया राहत अभियान

Una News: जिला ऊना में भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद राहत और बहाली का काम तेज कर दिया गया है. नगर निगम और लोक निर्माण विभाग युद्धस्तर पर क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत कर रहे हैं. रामपुर पुल, सुनेहरा पुल और शुकराना पुल की दुरुस्ती का कार्य तेजी से जारी है.

भारी बरसात के कारण खड्डों और नालों में पानी का बहाव बढ़ जाने से रामपुर पुल क्षतिग्रस्त हो गया था जिसे आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया. सुनेहरा पुल का कुछ हिस्सा टूटने से वहां बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है. जिला प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की मदद से बंद पड़े नालों और खड्डों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है.

नगर निगम ऊना के कमिश्नर महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि बारिश से रामपुर पुल और सुनेहरा रोड पर बने पुल को नुकसान पहुंचा है. विभाग द्वारा तुरंत रिपेयर का कार्य शुरू कर दिया गया है. खड्डों और नालों की सफाई कर पानी के बहाव को निकाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि बरसात से पहले भी सफाई का कार्य किया गया था लेकिन भारी वर्षा के कारण नाले उफान पर आ गए थे. आने वाले कुछ दिनों में बहाली का कार्य पूरा कर लिया जाएगा.

राजस्व विभाग के पास दर्ज हुए 226 केस

भारी बारिश से ऊना जिला में आम लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है. कई घरों में पानी घुसने से कीमती सामान खराब हो गया. वहीं कई कच्चे मकान भी गिर गए हैं.

तहसीलदार विपिन ठाकुर ने बताया कि अब तक 226 लोगों के नुकसान की रिपोर्ट दर्ज की गई है. राजस्व विभाग की ओर से प्रभावित परिवारों को अब तक 3 लाख 40 हजार रुपए की फौरी मदद दी गई है. साथ ही बाकी औपचारिकताएं पूरी कर प्रभावित लोगों को विस्तार से मुआवजा दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकान बारिश के चलते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं. उनके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने घोषणा की है कि उन्हें नया मकान बनाने के लिए 7 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी. पात्र परिवार विभाग की शर्तें पूरी करके इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. अधिकारियों को फील्ड में जाकर नुकसान का आकलन करने और रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं.