बिलासपुर में भारी बारिश से सीर खड्ड ने मचाई तबाही, 20 पेयजल योजनाएं प्रभावित

बिलासपुर जिला के घुमारवीं में हुई भारी बरसात ने एक बार फिर सीर खड्ड ने अपना कहर बरपाया है. सोमवार रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण खड्ड में बढ़े जलस्तर ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी है.
Bilaspur News: बिलासपुर जिले के घुमारवीं क्षेत्र में सोमवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर सीरखड्ड में भारी जलस्तर बढ़ा दिया, जिससे इलाके में व्यापक नुकसान हुआ. जाहू से बलघाड़ तक बहने वाली यह खड्ड हर मानसून में अपना रौद्र रूप दिखाती है, लेकिन इस बार की बारिश ने पहले से कहीं अधिक तबाही मचाई है.
सीरखड्ड के बढ़े जलस्तर के कारण न केवल स्थानीय लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ, बल्कि सरकारी विभागों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा. जलशक्ति विभाग घुमारवीं को लगभग लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. विभाग के अंतर्गत संचालित कुल 62 पेयजल योजनाओं में से करीब 20 योजनाएं प्रभावित हुईं, जबकि 4 योजनाएं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं. इन योजनाओं में गाहर-सवार-पधयान, दधोल-कल्लन-पड़यालग, बधाघाट और डिग्री कॉलेज की योजना शामिल हैं, जहां पंप हाउस में करीब 4 फुट तक पानी घुस गया, जिससे मशीनरी को नुकसान हुआ.
इसके अलावा सीरखड्ड का पानी मेला ग्राउंड में भी प्रवेश कर गया, जिससे स्थानीय गतिविधियां बाधित हुईं. जलशक्ति विभाग के सहायक अभियंता मस्त राम चौहान ने बताया कि जलस्तर कम होते ही 16 प्रभावित योजनाओं को जल्द बहाल कर दिया जाएगा, जबकि चार योजनाओं की मरम्मत में कुछ समय लग सकता है.
स्थानीय लोगों और प्रशासन द्वारा नुकसान की समीक्षा जारी है, जबकि बारिश के कारण उत्पन्न समस्याओं को लेकर राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं.