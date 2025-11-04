Advertisement
शिमला नगर निगम मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस

हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान के कार्यकाल बढ़ाने के फैसले पर सुनवाई हुई. अधिवक्ता अंजलि सोनी वर्मा ने इस फैसले को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:36 PM IST

शिमला नगर निगम मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस

Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान का कार्यकाल बढ़ाने के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है. अधिवक्ता अंजलि सोनी वर्मा द्वारा दायर इस याचिका में राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं.

हाईकोर्ट ने इस मामले में हिमाचल सरकार, राज्य चुनाव आयोग और मेयर सुरेंद्र चौहान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

क्या है मामला?
राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर शिमला नगर निगम के मेयर का कार्यकाल ढाई साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया था. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यह कदम हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम के सेक्शन 36 के विरुद्ध है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि मेयर पद रोस्टर के अनुसार इस बार महिला पार्षद के लिए आरक्षित था. ऐसे में कार्यकाल बढ़ाए जाने से निगम की 21 महिला पार्षदों के अधिकारों का हनन होता है.

निगम बैठक में भी हुआ था विरोध
शिमला नगर निगम की बैठक में भी इस फैसले का विरोध देखने को मिला था. भाजपा पार्षदों के साथ कुछ कांग्रेस पार्षदों ने भी अध्यादेश का विरोध करते हुए कहा था कि रोस्टर नियमों के अनुसार अब महिला मेयर चुने जाने का अधिकार था, लेकिन सरकार ने इस नियम की अनदेखी की.

अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि हाईकोर्ट इस संवैधानिक एवं राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या फैसला सुनाएगा.

