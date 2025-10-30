पूर्व विधायक होशियार सिंह की याचिका पर हिमाचल सरकार और KCC बैंक को हाईकोर्ट का नोटिस

Shimla News: देहरा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक होशियार सिंह की याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में हिमाचल सरकार और कांगड़ा को-ऑपरेटिव (KCC) बैंक को नोटिस जारी किए हैं. अब अगली सुनवाई में दोनों पक्षों को अदालत के समक्ष अपना जवाब पेश करना होगा.

मामला देहरा उपचुनाव से जुड़ा



देहरा विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की थी. इस चुनाव के बाद भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार और बैंक प्रबंधन पर आचार संहिता के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं.

महिला मंडलों को पैसों के वितरण का आरोप



याचिकाकर्ता के अनुसार, आचार संहिता लागू होने के बावजूद KCC बैंक प्रबंधन ने 67 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपये की राशि दी. इतना ही नहीं, हिमाचल सरकार ने भी देहरा क्षेत्र की लगभग 1000 महिलाओं के खातों में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत तीन माह की राशि स्थानांतरित की.

सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दावा



होशियार सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और योजनाओं का राजनीतिक उपयोग किया. उन्होंने अदालत से मांग की है कि आचार संहिता के दौरान पैसों का वितरण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

अगली सुनवाई में जवाब तलब



हाईकोर्ट ने इस मामले में हिमाचल सरकार और KCC बैंक को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पक्ष अदालत में अपने बचाव में क्या दलीलें पेश करते हैं.