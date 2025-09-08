घुमारवीं बाजार में तेज़ रफ़्तार आल्टो कार ने मचाई अफरातफरी, दो गंभीर घायल – तीन वाहन क्षतिग्रस्त

Bilaspur News(विजय भारद्वाज): बिलासपुर जिला के घुमारवीं मुख्य बाजार में उस समय अफ़रा तफ़री मच गई जब एक तेज रफ़्तार आल्टो कार ने पहले एक महिला को और फिर एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मारते हुए आगे खड़ी स्विफ्ट कार से जा टकराई. वहीं यह सड़क हादसा आज उस समय पेश आया जब आल्टो कार चालक ने अपनी गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खड़ी महिला सहित एक व्यक्ति को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे खड़ी स्विफ्ट कार से जा टकराई और स्विफ्ट कार आगे खड़ी आल्टो कार से टकरा गई.

वहीं इस हादसे में दो लोग गंभीररूप से घायल हो गए, जबकि तीन वाहन क्षतिग्रस्त हुए है. वहीं हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार कार चालक अजय कुमार निवासी महाराज नगर, डाकघर जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा बिलासपुर की ओर से आ रहा था और जैसे ही वह घुमारवीं बाजार स्थित एसबीआई बैंक के पास पहुंचा, उसने अचानक वाहन से नियंत्रण खो दिया. जिसके कारण कार पहले सड़क किनारे खड़ी महिला से टकराई और फिर स्विफ्ट व ऑल्टो को जोरदार टक्कर मार दी.

वहीं इस हादसे में भारती कुमारी (27 वर्ष) पत्नी निवासी मसौर, तहसील घुमारवीं और रमेश चंदेल (58 वर्ष) निवासी टिकरी, तहसील झंडूता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनका घुमारवीं अस्पताल में उपचार चल रहा है. वहीं दुर्घटनाग्रस्त कार के मालिक ईश्वर दास शर्मा व प्रत्यक्षदर्शी चंद्र मणि ने बताया कि हादसे के समय स्विफ्ट चालक गाड़ी में बैठने ही वाला था कि अनियंत्रित कार ने उसे भी टक्कर मार दी, जिससे वह उछलकर सड़क पर जा गिरा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

वहीं चिकित्सको के अनुसार दोनों घायलों की हालत पहले से बेहतर है. वहीं गनीमत यह रही कि आगे खड़ी आल्टो कार खंभे से टकराकर रुक गई अन्यथा और भी वाहन इसकी चपेट में आ सकते थे. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है की घुमारवीं बाजार में पार्किंग की सुविधा ना होने के चलते वाहन सड़क के किनारे खड़े रहते हैं जिसके कारण दुर्घटनाएं सामने आती है.

वहीं लोगों ने ने प्रशासन व सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द पार्किंग व्यवस्था की जाए तो ताकि सड़क हादसों में कमी आ सके. वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना घुमारवीं की पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जाच में जुट गई है. वहीं डीएसपी घुमारवीं चंद्रपाल सिंह ने मामले की पुष्टि की है.