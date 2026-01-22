30 दिन में बसाया जाएगा ‘हिम चंडीगढ़’! शिमला की भीड़ घटाने के लिए सरकार का बड़ा मास्टर प्लान

हिमाचल सरकार ने नए शहर हिम चंडीगढ़ को बसाने के लिए 30 दिन में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं. शिमला की भीड़ कम करने के लिए अनाज मंडी, टिंबर मार्केट और वर्कशॉप्स को बाहर शिफ्ट किया जाएगा.
Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए शहर ‘हिम चंडीगढ़’ को बसाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में संबंधित विभागों को 30 दिनों के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नए शहर के निर्माण कार्य को जल्द शुरू किया जा सके.
बैठक में शिमला शहर और बद्दी-बरोटीवाला क्षेत्र में बढ़ती भीड़ और यातायात दबाव को कम करने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई.
हिम चंडीगढ़ बसाने की तैयारी तेज
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि हिम चंडीगढ़ बसाने के लिए लगभग 3400 बीघा भूमि पहले ही हिमुडा को ट्रांसफर की जा चुकी है. अब सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने को कहा गया है, ताकि परियोजना में कोई देरी न हो.
शिमला शहर को डिकंजेस्ट करने के लिए बड़े फैसले
शिमला में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक समस्या को देखते हुए कैबिनेट सब-कमेटी ने कई अहम निर्णय लिए हैं—
-अनाज मंडी के 12 बड़े आढ़तियों को शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा
-लक्कड़ बाजार की टिंबर मार्केट और मैकेनिकल वर्कशॉप्स को भी शहर के बाहर शिफ्ट करने का फैसला
-सब्जी मंडी के करीब 200 दुकानदारों को नए भवन में आधुनिक दुकानों की सुविधा देने का निर्णय
उपायुक्त शिमला द्वारा इसके लिए स्थान चिह्नित कर लिया गया है, जिसे संबंधित विभागों के अधिकारी निरीक्षण के बाद अंतिम रूप देंगे.
पार्किंग विवाद पर भी चर्चा
राजस्व मंत्री ने बताया कि शिमला में पीपीपी मोड पर बनी कुछ पार्किंग परियोजनाओं—जैसे टूटीकंडी, संजौली और लिफ्ट पार्किंग—को लेकर विवाद चल रहा है और मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है. इस पर सरकार कानूनी सलाह ले रही है और समाधान निकालने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.
सरकार का फोकस: योजनाबद्ध शहरी विकास
जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिमला जैसे भीड़भाड़ वाले शहरों पर दबाव कम करना और योजनाबद्ध तरीके से नए शहर विकसित करना है. हिम चंडीगढ़ इस दिशा में एक अहम परियोजना होगी, जिससे प्रशासनिक और आवासीय सुविधाओं का विस्तार संभव हो सकेगा.