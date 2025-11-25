हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक; पहली बार 8 बैठकें, उठेंगे 744 सवाल

Himachal Assembly Winter Session 2025: हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का दसवां शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन परिसर में आयोजित होगा. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर सत्र से जुड़ी प्रमुख जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि इस बार का सत्र धर्मशाला में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे लंबा शीतकालीन सत्र होगा. पहली बार आठ सिटिंगें निर्धारित की गई हैं, जबकि पूर्व में अधिकतम सात ही सिटिंगें होती थीं. पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए सत्र की तिथियों को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है.

744 प्रश्न सूचीबद्ध, सभी सवाल ऑनलाइन जमा

अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के लिए कुल 744 प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिनमें

-604 तारांकित,

-140 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि विधानसभा में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन इस बार सभी प्रश्न ऑनलाइन ही दाखिल किए गए हैं.

इसके अलावा—

-नियम 62 के तहत 11 सूचनाएं,

-नियम 63 के तहत 4 सूचनाएं,

-प्राइवेट मेम्बर डे के 7 मामले,

-नियम 130 के तहत 16 सूचनाएं

-नियम 324 के तहत 1 सूचना भी प्राप्त हुई है.

26 नवंबर को 11 बजे होगी शुरुआत, पहले दिन होगा शोकोदगार

सत्र का शुभारंभ 26 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे होगा। पहले दिन सदन में पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबू राम गौतम के प्रति शोकोदगार प्रस्तुत किया जाएगा.

कुल 8 बैठकें होंगी, जिनमें

-28 नवंबर और

-4 दिसंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य के लिए निर्धारित किया गया है.

इसके बाद प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्य संचालित होंगे.

बुधवार को सदन में संविधान दिवस भी मनाया जाएगा.

विधानसभा परिसर में मीडिया मूवमेंट पर रोक

अध्यक्ष पठानिया ने बताया कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए विधानसभा परिसर में मीडिया प्रतिनिधि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत नहीं कर पाएंगे. यह व्यवस्था सदन की कार्यवाही को सुचारू रखने के उद्देश्य से लागू की गई है.

पर्यटन को बढ़ावा—विधानसभा परिसर आम जनता के लिए खोला गया

अध्यक्ष ने यह भी बताया कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है और विधानसभा भवन को पर्यटन गतिविधियों के लिए खोला गया है. यहां आने वाले पर्यटकों और छात्रों के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है. इससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.