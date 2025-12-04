सड़कों की घटिया गुणवत्ता पर सदन में हंगामा, PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ठेकेदारों को दी कड़ी चेतावनी

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सड़कों की खराब गुणवत्ता पर हंगामा हुआ. PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने घटिया काम करने वाले ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी दी और आधुनिक तकनीक से सालभर सड़क निर्माण की जरूरत पर जोर दिया. जानें पूरा अपडेट.
Himachal Assembly Winter Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सड़क निर्माण की गुणवत्ता का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा. हैरानी की बात यह रही कि यह मामला विपक्ष ने नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भवानी सिंह पठानिया ने उठाया. उन्होंने सड़कों की बदहाल स्थिति और घटिया निर्माण पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन का माहौल गर्म हो गया.
मामले पर जवाब देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ठेकेदारों को सीधी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में लापरवाही या घटिया काम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मंत्री ने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जा रहे हैं और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
मंत्री ने अपने बयान में कहा—“जो भी ठेकेदार घटिया काम करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा. विभाग पहले ही कई कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर चुका है. गुणवत्ता हमारी पहली प्राथमिकता है."
नवंबर के बाद निर्माण कार्य ठप, मंत्री बोले—नई तकनीक अपनाना जरूरी
हमारे संवाददाता संदीप सिंह से विशेष बातचीत में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने माना कि हिमाचल में नवंबर के बाद कड़ाके की ठंड के कारण सड़क निर्माण काफी हद तक रुक जाता है. लेकिन उन्होंने कहा कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां सालभर बर्फबारी होती है, फिर भी 12 महीने सड़क निर्माण संभव है.
उन्होंने कहा कि हिमाचल को भी ऐसी आधुनिक तकनीक अपनाने की जरूरत है, जिससे प्रदेश में पूरे वर्ष सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य चल सके.
जनता को हो रही दिक्कतें स्वीकार
मंत्री ने माना कि प्रदेश में कई सड़कें अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. विभाग तकनीक सुधार, प्रक्रियाओं में तेजी और गुणवत्ता नियंत्रण पर काम कर रहा है.
दोषी ठेकेदारों पर कड़ा एक्शन जारी रहेगा
वार्ता के अंत में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दोहराया कि सरकार सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेगी. दोषी पाए जाने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सड़कों की गुणवत्ता में आने वाले समय में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.