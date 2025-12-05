Advertisement
हिमाचल विधानसभा सत्र के आखिरी दिन 'चिट्टा' के खिलाफ लड़ाई में एक साथ दिखा सत्ता और विपक्ष

Himachal Assembly Session: हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सत्ता और विपक्ष ने ‘चिट्टा मुक्त हिमाचल’ संदेश के साथ एकजुटता दिखाई. सदन में हिमकेयर योजना की अनियमितताओं पर तीखी बहस हुई और विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पर हंगामा मचा. पूरी जानकारी पढ़ें.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:50 PM IST

Himachal Assembly Winter Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर नशे के खिलाफ एकजुटता दिखाई. कांग्रेस सरकार और बीजेपी के नेता एक साथ उन जर्सियों में नजर आए जिन पर लिखा था— “चिट्टा मुक्त हिमाचल, एक नया हिमाचल”. यह प्रतीकात्मक कदम राज्य में तेजी से फैल रहे चिट्टा और नशे के बढ़ते खतरे के खिलाफ साझा लड़ाई का संकेत था.

हिमकेयर योजना पर सदन में तीखी बहस
हालांकि नशे के खिलाफ एकता दिखी, लेकिन सदन में अन्य मुद्दों पर गर्मा-गर्मी भी देखने को मिली. विपक्ष ने हिमकेयर स्वास्थ्य योजना में अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि योजना में वित्तीय गड़बड़ियों की गहराई से जांच की जाएगी.
उन्होंने बताया कि CAG पहले ही खर्चों का ऑडिट कर रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त इलाज देने के लिए बनी थी, लेकिन कुछ मामलों में इसे निजी मेडिकल स्टोर और अस्पतालों के लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया. “मदद जरूरतमंदों तक पहुंची है, लेकिन दुरुपयोग भी हुआ है,” उन्होंने कहा.

सुक्खू ने बताया कि समय पर हिमकेयर कार्ड जारी करने के लिए फिलहाल मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स को विशेष अधिकार दिए गए हैं. सरकार जल्द ही अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए कड़े नियम लागू करेगी.

विपक्ष ने मांगी outsourced एजेंसी की जानकारी
बीजेपी विधायकों विनोद कुमार और तिलक जम्वाल ने सरकार से पूछा कि क्या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से कोई आउटसोर्स सेवा ली गई है? यदि हां, तो उसकी अवधि और 31 अक्टूबर 2025 तक मंजूर भुगतान का विवरण क्या है?

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से बढ़ा विवाद
सदन में उस समय तनाव बढ़ गया जब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की मांग की.
स्पीकर ने कहा कि इस मसले की जांच विधानसभा सचिवालय करेगा, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.
इस पर दोनों पक्षों की ओर से हंगामा हुआ और स्पीकर को कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी.

