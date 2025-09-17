PM नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर हिमाचल बीजेपी ने की 15 दिनों के सेवा पखवाड़े की शुरुआत

Shimla News(अंकुश डोभाल): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वें जन्मदिन के मौके पर शिमला में भाजपा ने ''सेवा पखवाड़ा'' की शुरुआत की. इस मौके पर शिमला में पीएम मोदी के जीवन और प्रधानमंत्री कार्यकाल से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई. इसके अलावा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया. हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि देश का ऐसा कोई कोना नहीं है, जहां पीएम मोदी ने अपनी छाप नहीं छोड़ी है.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने साढ़े 11 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया और 56 करोड़ लोगों के बैंकों में जनधन खाते खोले. इसके अलावा 9 करोड़ किसान परिवारों को किसान निधि का लाभ दिया.

हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन के मौके पर भाजपा आज से 15 दिन का सेवा पखवाड़ा मनाएगी. यह सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती, 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जयंती और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम होंगे.

बिंदल ने कहा कि यह 15 दिन का समय सेवा का समय है. डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद से अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर कोने में अपनी छाप छोड़ी है. उन्होंने पार्टी और संगठन के विस्तार से लेकर लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

साल 2002 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और गुजरात को विकास का एक मॉडल बनाया. 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पीछे छूट रही विरासत को नई दृष्टि दी. राम जन्मभूमि और देश के महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया गया. जिन महापुरुषों को कांग्रेस ने हासिल पर धकेल दिया था, पीएम मोदी ने उन्हें नई पहचान दी.

बिरसा मुंडा, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर, स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों, समरसता की बात करने वाले भीमराव अंबेडकर को मुख्य धारा में लाकर सम्मान दिया. प्रदेश में साल 2023 से आ रही आपदा के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेशवासियों के जख्मों पर मलहम लगाने के लिए 5300 करोड़ की सहायता और विकास की गति बनाए रखने के लिए दी. हाल ही में प्रधानमंत्री ने खुद हिमाचल का दौरा किया, प्रभावितों से बात की और 1500 करोड़ की सहायता राशि दी. नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र की टीम भी पहुंची है और प्रधानमंत्री मोदी ने हर मदद का आश्वासन दिया है.