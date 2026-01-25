Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल बोर्ड के 10वीं-12वीं की परीक्षाओं की तारीख तय, प्रश्न पत्रों में भी बड़ा बदलाव

Himachal Board Datesheet: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं इस साल 3 मार्च से शुरू होंगी।  इस बार बोर्ड ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए सभी सीरीज में प्रश्न एक समान रखने का फैसला लिया है। अंतर केवल इतना होगा कि प्रश्नों का क्रम अलग-अलग होगा।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:27 AM IST

हिमाचल बोर्ड के 10वीं-12वीं की परीक्षाओं की तारीख तय, प्रश्न पत्रों में भी बड़ा बदलाव

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं इस साल 3 मार्च से शुरू होंगी। इस संबंध में हिमाचल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने शनिवार को निर्णय की जानकारी दी। इस बार बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में भी अहम बदलाव किया गया है। अब तक ए, बी और सी प्रश्न पत्र सीरीज के तहत परीक्षाएं आयोजित की जाती थीं, जिनमें तीनों सीरीज के प्रश्न पत्र अलग-अलग होते थे।

लेकिन इस बार बोर्ड ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए सभी सीरीज में प्रश्न एक समान रखने का फैसला लिया है। अंतर केवल इतना होगा कि प्रश्नों का क्रम अलग-अलग होगा।

बोर्ड का मानना है कि इस बदलाव से परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों को समान अवसर मिलेगा। साथ ही प्रश्न पत्र लीक या अन्य गड़बड़ियों की संभावनाएं भी कम होंगी। वहीं, प्रैक्टिकल परीक्षाएं 20 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आयोजित की जाएंगी। बोर्ड जल्द ही परीक्षा से जुड़ा विस्तृत शेड्यूल और दिशा-निर्देश आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। बोर्ड प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए छात्र नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहें।

