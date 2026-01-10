Himachal Bus Accident: सिरमौर में खाई में गिरी बस, 14 की मौत, 52 घायल; PM ने किया मुआवजे का ऐलान

Himachal Bus Accident: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हरिपुरधार के पास एक प्राइवेट बस करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 52 यात्री घायल हो गए. घायलों में से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए IGMC शिमला रेफर किया गया है.

बस के स्किड होने से हुआ हादसा

सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका ने बताया कि शुरुआती जांच में हादसे का कारण बस का स्किड होना सामने आ रहा है. हादसे के समय 39 सीटर बस में 66 यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे.

हरिपुरधार बाजार के पास हुआ हादसा

यह दुर्घटना दोपहर करीब 2:45 बजे, हरिपुरधार बाजार से लगभग 100 मीटर पहले हुई. बस में शिमला के कुपवी और सिरमौर के हरिपुरधार क्षेत्र के यात्री सवार थे.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने जताया शोक

हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा दुख व्यक्त किया है.

प्रधानमंत्री ने आर्थिक सहायता (एक्स-ग्रेशिया) देने की घोषणा की. PMNRF से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी.

शिमला से कुपवी जा रही थी बस

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जीत कोच नाम की यह निजी बस शिमला से सोलन और सिरमौर होते हुए कुपवी जा रही थी. बस सुबह 7:30 बजे शिमला से रवाना हुई थी और कुपवी से लगभग 28 किलोमीटर पहले हादसे का शिकार हो गई.

स्थानीय लोगों ने संभाला मोर्चा

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं.

बस के नीचे दबे थे कई यात्री

हादसे के बाद बस के नीचे पांच से अधिक यात्री दब गए थे. ग्रामीणों ने बस को पलटकर सभी को बाहर निकाला, लेकिन इनमें से चार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. हरिपुरधार अस्पताल और घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई.

पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई बस

हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए. बस की छत चेसिस से अलग हो गई, जबकि पीछे के दोनों टायर भी निकलकर दूर जा गिरे. घटना के बाद पूरे इलाके में चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.