हिमाचल मंत्रिमंडल ने 3700 पद भरने को दी मंजूरी, राज्य में 100 स्कूल CBSE से जुड़ेंगे
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:11 PM IST

Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से साझा की. राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन सहित विभिन्न विभागों में 3,700 नए पद सृजित किए जाएंगे और साथ ही 100 स्कूलों को CBSE बोर्ड के तहत लाने का निर्णय लिया गया है.

कर्मचारी चयन और आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियां
हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सृजित पदों में से अधिकांश हमीरपुर कर्मचारी चयन बोर्ड और आउटसोर्स प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाएंगे.
-बिजली बोर्ड में 1,602 पद आउटसोर्स पर उपभोक्ता मित्रों के लिए भरे जाएंगे.
-1,000 पद रेगुलेटर टी-मेट के लिए हमीरपुर चयन बोर्ड से भरने को मंजूरी दी गई.
-645 पद पटवारी के लिए, 400 पद स्टाफ नर्स के लिए, 300 पद पंचायत सचिव के लिए, तथा 200 पद MBBS डॉक्टरों के लिए स्वीकृत किए गए.
-38 पद मेडिकल कॉलेज में और 25 स्टेनो पद सचिवालय में भरे जाएंगे.

इसके अलावा कांगड़ा जिले के चढ़ियार में सब तहसील खोलने का भी निर्णय लिया गया.

100 स्कूलों को CBSE से जोड़ा जाएगा
प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 100 स्कूलों को CBSE पैटर्न पर चलाने की मंजूरी दी है. स्कूलों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से मान्यता ली जाएगी। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए CBSE पैटर्न अपनाना आवश्यक है.

स्टार्टअप योजना और अन्य योजनाएं
ग्रामीण क्षेत्रों में होम-स्टे के लिए 4% ब्याज सब्सिडी, शहरी क्षेत्रों में 3%, और आदिवासी क्षेत्रों में 5% ब्याज सब्सिडी देने का फैसला किया गया है. इसके अलावा प्रदेश में 28 डायलिसिस सेंटर खोलने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा.

हायर ग्रेड पे मामले पर स्पष्टीकरण
हायर ग्रेड पे से संबंधित अधिसूचना पर पूछे जाने पर हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट किया कि कैबिनेट ने इसे निरस्त करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी करने का अधिकार केवल कैबिनेट के पास है और अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर अधिसूचना जारी करने की खबरें निराधार हैं.

