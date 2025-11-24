हिमाचल कैबिनेट ने लिया पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला, समय पर चुनाव करवाना फिर मुश्किल

सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में मंत्रिमंडल ने पंचायतों के पुनर्गठन का फ़ैसला लिया है.
Himachal Cabinet: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर अनिश्चितता एक बार फिर बढ़ गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया. इस फैसले ने तय समय पर पंचायत चुनाव करवाने पर फिर से संशय खड़ा कर दिया है, क्योंकि पुनर्गठन प्रक्रिया में समय लगना तय माना जा रहा है.
1,000 रोगी मित्र और 800 कांस्टेबल की भर्ती को मंजूरी
बैठक में स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र और पुलिस विभाग में 800 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने की मंजूरी भी दी गई. इसके अलावा पुलिस विभाग में जूनियर असिस्टेंट के नए पदों को भरने का निर्णय लिया गया.
आपदा राहत राशि में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने राज्य में आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी. सरकार का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं से लगातार प्रभावित हो रहे क्षेत्रों में सहायता को और प्रभावी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है.
देहरा में नया पटवार सर्किल, मणिमहेश रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फंड स्वीकृत
बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी और देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर के गृह क्षेत्र बनखंडी में नया पटवार सर्किल बनाने की भी स्वीकृति दी गई.
कैबिनेट ने चंबा जिले के मणिमहेश में भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 4.50 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी प्रदान की. यह ऑपरेशन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किया गया था, जिसकी लागत राज्यों को वहन करनी थी.