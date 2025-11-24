Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3016681
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल कैबिनेट ने लिया पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला, समय पर चुनाव करवाना फिर मुश्किल

सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में मंत्रिमंडल ने पंचायतों के पुनर्गठन का फ़ैसला लिया है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:34 PM IST

Trending Photos

हिमाचल कैबिनेट ने लिया पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला, समय पर चुनाव करवाना फिर मुश्किल

Himachal Cabinet: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर अनिश्चितता एक बार फिर बढ़ गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया. इस फैसले ने तय समय पर पंचायत चुनाव करवाने पर फिर से संशय खड़ा कर दिया है, क्योंकि पुनर्गठन प्रक्रिया में समय लगना तय माना जा रहा है.

1,000 रोगी मित्र और 800 कांस्टेबल की भर्ती को मंजूरी
बैठक में स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र और पुलिस विभाग में 800 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने की मंजूरी भी दी गई. इसके अलावा पुलिस विभाग में जूनियर असिस्टेंट के नए पदों को भरने का निर्णय लिया गया.

आपदा राहत राशि में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने राज्य में आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी. सरकार का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं से लगातार प्रभावित हो रहे क्षेत्रों में सहायता को और प्रभावी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

देहरा में नया पटवार सर्किल, मणिमहेश रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फंड स्वीकृत
बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी और देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर के गृह क्षेत्र बनखंडी में नया पटवार सर्किल बनाने की भी स्वीकृति दी गई.

कैबिनेट ने चंबा जिले के मणिमहेश में भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 4.50 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी प्रदान की. यह ऑपरेशन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किया गया था, जिसकी लागत राज्यों को वहन करनी थी.

TAGS

Himachal CabinetHimachal Assembly SessionHimachal Pradesh

Trending news

Himachal Cabinet
हिमाचल कैबिनेट ने लिया पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला, समय पर चुनाव फिर मुश्किल
Punjab Vidhan Sabha News
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 'ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ' ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼
89 years old Dharmendra
Dharmendra ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀਆਂ ਇੱਕਠੇ ਆਈਆਂ ਨਜ਼ਰ
Punjab Vidhan Sabha
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ
Dharmendra Death
Dharmendra ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ 'Ikkis' ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
Dharmendra Net Worth
Dharmendra Net Worth: ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਧਰਮਿੰਦਰ
Dharmendra Death
Dharmendra Death: ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ Video
Dharmendra
Dharmendra: 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਨ ਬਿਮਾਰ
Gold price today
ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ, Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ; ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
Maruti Alto
ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ 5-ਸੀਟਰ ਕਾਰ