चंडीगढ़- हिमाचल सरकार ने कोरोना पाबंदियों में कई ढील दी है.कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद ये फैसला लिया गया हैं. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिये गए हैं.

कैबिनेट ने कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए 17 फरवरी से सभी कक्षाओं के स्कूल खोलने का फैसला किया है. इसके साथ-साथ जिम और सिनेमाहॉल पर लगी पाबंदियों को भी खत्म कर दिया गया है.

Himachal Pradesh Cabinet decides to reopen all educational institutions, gyms and cinema halls from Feb 17 pic.twitter.com/JIfvKUi3YI

