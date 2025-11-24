Advertisement
हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: बढ़ाई राहत राशि, 800 कांस्टेबलों की भर्ती, पुनर्गठन और नई नीतियों की झड़ी

Himachal Cabinet: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आपदा राहत सहायता राशि बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है और 1,000 रोगी मित्रों, 800 पुलिस कांस्टेबलों और 150 सिविल इंजीनियरों की भर्ती को मंजूरी दे दी है. टैक्सियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए 40% सब्सिडी को भी मंज़ूरी दे दी है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 24, 2025, 05:51 PM IST

हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: बढ़ाई राहत राशि, 800 कांस्टेबलों की भर्ती, पुनर्गठन और नई नीतियों की झड़ी

Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर आपदा प्रभावित परिवारों, युवाओं, कर्मचारियों और आम जनता पर पड़ेगा. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राहत राशि बढ़ाने से लेकर पंचायतों के पुनर्गठन और नई भर्तियों तक कई बड़े कदम उठाए गए.

आपदा राहत में बढ़ोतरी
-आपदा में घरेलू सामान नष्ट होने पर राहत राशि 70,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई.
-आग लगने पर पूर्ण क्षति वाले घरों के लिए 7 लाख रुपये का विशेष पैकेज.
-आपदा सेवाओं के लिए वायुसेना को 4.32 करोड़ रुपये मंजूर.

पंचायतों का पुनर्गठन
-प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन करने का निर्णय.
-मनरेगा में अब 150 दिनों का रोजगार मिलेगा.
-निजी भूमि पर रिटेनिंग वॉल बनाने को 2 लाख रुपये तक की सहायता.

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
-अस्पतालों में रोगी सहायता बढ़ाने के लिए 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति.
-हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 9 सुपर स्पेशियलिटी विभाग और 73 नए पदों की मंजूरी.
-टांडा मेडिकल कॉलेज में 27 सीनियर रेजिडेंट पद स्वीकृत.

पुलिस व अन्य विभागों में भर्तियां
-पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल भर्ती होंगे.
-सोलन (कंडाघाट) और सिरमौर (राजगढ़) में उप-अग्निशमन केंद्र, 46 नए पद एवं 4 फायर टेंडर.
-जल शक्ति व लोक निर्माण विभाग में 150 JE (सिविल) जॉब ट्रेनी के रूप में.
-पुलिस में 5 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के नए पद.
-नेरचौक मेडिकल कॉलेज में नई पुलिस पोस्ट मंजूर.

नशा रोकथाम का बड़ा फैसला
-एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय.
-पंचायत स्तर पर एंटी-चिट्टा अभियान चलाया जाएगा.
-हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 10 इलेक्ट्रिक बाइक्स.

दिव्यांगजनों के लिए राहत
-40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी.
-सरकारी नौकरी/पेंशन वाले अभिभावकों की पात्रता शर्त समाप्त.

रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा
-1000 पेट्रोल/डीजल टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने पर 40% सब्सिडी.
-‘मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना’ का विस्तार—
10 लाख से कम कारोबार वाले खुदरा विक्रेता भी शामिल.
NPA दुकानदारों के लिए 1 लाख रुपये तक की सहायता.

शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव
-हमीरपुर कॉलेज को विज्ञान महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा.
-4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम धऱमशाला, नादौन, चायलकोटी और टिक्कर कॉलेजों में शुरू.
-सरस्वती नगर कॉलेज में B.P.Ed कार्यक्रम.
-फाइन आर्ट्स कॉलेज लोहराब में नए विषय, हरिपुर गुलेर कॉलेज को फाइन आर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा.
-सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए डीपीसी मंजूर.

