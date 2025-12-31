हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: 600 नर्सिंग पद, नया विश्वविद्यालय और मिल्क प्लांट्स को मंजूरी

Himachal Cabinet Decision: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने की दिशा में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि ये निर्णय समावेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा और संस्थागत सुदृढ़ीकरण पर सरकार के फोकस को दर्शाते हैं.

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने जनहित से जुड़े कई फैसले लिए हैं, जिनका दीर्घकालीन प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर पड़ेगा.

स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बल

स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 53 सहायक प्रोफेसर और 121 शिक्षण, गैर-शिक्षण व पैरामेडिकल पद भरने को मंजूरी दी. इसके अलावा HP राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से 600 सहायक स्टाफ नर्स के नए पद सृजित किए जाएंगे.

DM और MCh डिग्रीधारी फैकल्टी डॉक्टरों को मूल वेतन पर 20 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया है.

रोजगार और प्रशासनिक भर्तियां

जल शक्ति विभाग में 40 जूनियर इंजीनियर (सिविल) ट्रेनी और ग्रामीण विकास विभाग में 10 खंड विकास अधिकारी (BDO) पदों को सीधी भर्ती से भरने को स्वीकृति दी गई है.

इसके साथ ही राज्य के 100 चिन्हित सरकारी स्कूलों में CBSE पैटर्न के लिए एक समर्पित सब-कैडर बनाने का फैसला लिया गया है, जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यकाल और प्रदर्शन मूल्यांकन के स्पष्ट नियम होंगे.

सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के दायरे का विस्तार करते हुए धर्मशाला के टोंग-लेन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले माता-पिता के बच्चों और उन बच्चों को शामिल करने का निर्णय लिया है, जिन्हें जीवित माता-पिता ने छोड़ दिया हो.

इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सुधार

हिमाचल-चंडीगढ़ सीमा पर शीतलपुर में वर्ल्ड क्लास टाउनशिप विकसित करने को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) नियम, 2017 के नियम-3 में संशोधन कर पारदर्शिता बढ़ाने और विवादों के त्वरित निपटारे का रास्ता साफ किया गया है.

पशुपालन और दुग्ध क्षेत्र को बढ़ावा

कैबिनेट ने हिमालयी चरवाहों की आजीविका को मजबूत करने के लिए PEHEL परियोजना को मंजूरी दी. इसके तहत चरवाहों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नया कानून लाया जाएगा और गद्दियों के पशुओं के लिए जंगल व चरागाह खोले जाएंगे.

दुग्ध क्षेत्र के लिए नाहन, नालागढ़, मोहाल और रोहड़ू में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, हमीरपुर के जलाड़ी में मिल्क चिलिंग सेंटर और ऊना के झलेरा सहित अन्य स्थानों पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए जाएंगे.

HP मिल्कफेड को 60 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट देने को भी स्वीकृति दी गई है, ताकि किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके.

शिक्षा और नवाचार को नई दिशा

कैबिनेट ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फंक्शनल इक्विवेलेंस मॉडल को अपनाने और बिलासपुर के घुमारवीं में PPP मोड पर मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी (MIISTER) स्थापित करने को मंजूरी दी है, जिससे नवाचार, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा.

अन्य अहम फैसले

कैबिनेट ने

-सूखे चीड़ के पेड़ों की कटाई को लेकर भूमि संरक्षण अधिनियम में संशोधन,

-राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना में NPA दुकानदारों को एकमुश्त राहत,

-पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने,

-कांगड़ा के मालोट में नशा मुक्ति केंद्र खोलने,

-और 892 करोड़ रुपये की आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना को भी मंजूरी दी.

इसके अलावा, शिक्षा विभाग में 28 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति, आधुनिक व्यावसायिक परिसरों का निर्माण और राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत बस खरीद पर सब्सिडी को भी हरी झंडी दी गई.