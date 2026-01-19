CM सुक्खू की कैबिनेट मीटिंग में एयरलाइन, कैंसर सेंटर, जिपलाइन और कई बड़े फैसले मंजूर

Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 58 एजेंडा पर चर्चा की गई. बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए.

एयरलाइन और पर्यटन क्षेत्र में फैसले

• मंत्रिमंडल ने एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को दिल्ली-शिमला-दिल्ली और शिमला-धर्मशाला-शिमला मार्ग पर पूरे सप्ताह 46 सीटर विमान संचालन की मंजूरी दी.

• शिमला में नए आइस स्केटिंग रिंक के निर्माण को स्वीकृति दी गई.

• कांगड़ा जिले में धर्मशाला के पास 4.3 किलोमीटर लंबी नड्डी जिपलाइन परियोजना की मंजूरी दी गई, जो एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण बनेगी.

स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र

• हमीरपुर स्थित डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 11 नए विभाग और आवश्यक पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई.

• सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीति में संशोधन किया गया; 66.66% सीटें इन-सर्विस GDO/MO के लिए और 33.33% डायरेक्ट अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गईं.

• एम्स अस्पताल, बिलासपुर परिसर में 8 अतिरिक्त ब्लॉकों के निर्माण की मंजूरी दी गई.

• शिमला और सोलन में नई प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्नयन को स्वीकृति मिली, जिनमें न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग और खाद्य परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा.

सामाजिक कल्याण और पेंशन

• अनाथों और विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सुदृढ़ करने हेतु ‘ओरफन एंड विडो सेस’ लगाने के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी दी गई.

• सामाजिक सुरक्षा (पेंशन एवं भत्ता) नियम, 2010 में संशोधन किया गया, ताकि लाभार्थियों को समय पर पेंशन वितरण सुनिश्चित किया जा सके.

ऊर्जा और औद्योगिक विकास

• हिमाचल में उपलब्ध जियोथर्मल ऊर्जा संसाधनों के दोहन और विकास के लिए राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति को अपनाने की स्वीकृति दी गई.

• चार जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट तक), खौली-2 (6 MW), मलाणा-3 (24 MW), मनालसू (21.9 MW) और धनछो (18 MW) की निविदा प्रक्रिया पूरी होने पर सफल बोलीकर्ताओं को आवंटित करने का निर्णय लिया गया.

• हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया.

भर्ती, नियुक्तियां और अन्य प्रशासनिक फैसले

• विभिन्न विभागों में सहायक आयुक्त, जॉब ट्रेनी, तहसीलदार, स्टाफ नर्स और क्रेच वर्कर जैसे पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी.

• राजस्व अधिकारियों और ग्राम अधिकारियों के कार्य संचालन, वेतन, भत्ते और दंड से संबंधित प्रावधानों को विनियमित करने हेतु हिमाचल भूमि राजस्व नियम, 2025 को मंजूरी दी गई.

निष्कर्ष

बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, उद्योग और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में व्यापक और दूरगामी निर्णय लिए गए, जो हिमाचल प्रदेश के सतत विकास और निवेश आकर्षण में योगदान देंगे.