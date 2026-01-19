Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3079702
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

CM सुक्खू की कैबिनेट मीटिंग में एयरलाइन, कैंसर सेंटर, जिपलाइन और कई बड़े फैसले मंजूर

Himachal Pradesh Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में 58 एजेंडा पर चर्चा हुई. एयरलाइन संचालन, कैंसर सेंटर, नड्डी जिपलाइन और सामाजिक कल्याण योजनाओं सहित कई बड़े फैसले लिए गए.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 19, 2026, 06:19 PM IST

Trending Photos

CM सुक्खू की कैबिनेट मीटिंग में एयरलाइन, कैंसर सेंटर, जिपलाइन और कई बड़े फैसले मंजूर

Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 58 एजेंडा पर चर्चा की गई. बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए.

एयरलाइन और पर्यटन क्षेत्र में फैसले
• मंत्रिमंडल ने एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को दिल्ली-शिमला-दिल्ली और शिमला-धर्मशाला-शिमला मार्ग पर पूरे सप्ताह 46 सीटर विमान संचालन की मंजूरी दी.
• शिमला में नए आइस स्केटिंग रिंक के निर्माण को स्वीकृति दी गई.
• कांगड़ा जिले में धर्मशाला के पास 4.3 किलोमीटर लंबी नड्डी जिपलाइन परियोजना की मंजूरी दी गई, जो एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण बनेगी.

स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र
• हमीरपुर स्थित डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 11 नए विभाग और आवश्यक पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई.
• सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीति में संशोधन किया गया; 66.66% सीटें इन-सर्विस GDO/MO के लिए और 33.33% डायरेक्ट अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गईं.
• एम्स अस्पताल, बिलासपुर परिसर में 8 अतिरिक्त ब्लॉकों के निर्माण की मंजूरी दी गई.
• शिमला और सोलन में नई प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्नयन को स्वीकृति मिली, जिनमें न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग और खाद्य परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सामाजिक कल्याण और पेंशन
• अनाथों और विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सुदृढ़ करने हेतु ‘ओरफन एंड विडो सेस’ लगाने के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी दी गई.
• सामाजिक सुरक्षा (पेंशन एवं भत्ता) नियम, 2010 में संशोधन किया गया, ताकि लाभार्थियों को समय पर पेंशन वितरण सुनिश्चित किया जा सके.

ऊर्जा और औद्योगिक विकास
• हिमाचल में उपलब्ध जियोथर्मल ऊर्जा संसाधनों के दोहन और विकास के लिए राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति को अपनाने की स्वीकृति दी गई.
• चार जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट तक), खौली-2 (6 MW), मलाणा-3 (24 MW), मनालसू (21.9 MW) और धनछो (18 MW) की निविदा प्रक्रिया पूरी होने पर सफल बोलीकर्ताओं को आवंटित करने का निर्णय लिया गया.
• हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया.

भर्ती, नियुक्तियां और अन्य प्रशासनिक फैसले
• विभिन्न विभागों में सहायक आयुक्त, जॉब ट्रेनी, तहसीलदार, स्टाफ नर्स और क्रेच वर्कर जैसे पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी.
• राजस्व अधिकारियों और ग्राम अधिकारियों के कार्य संचालन, वेतन, भत्ते और दंड से संबंधित प्रावधानों को विनियमित करने हेतु हिमाचल भूमि राजस्व नियम, 2025 को मंजूरी दी गई.

निष्कर्ष
बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, उद्योग और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में व्यापक और दूरगामी निर्णय लिए गए, जो हिमाचल प्रदेश के सतत विकास और निवेश आकर्षण में योगदान देंगे.

TAGS

Himachal cabinet meetingHimachal cabinet decisionsCM Sukhvinder Singh SukhuHimachal Pradesh

Trending news

bjp punjab
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇਗੀ BJP ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
Anindita Mitra IAS
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
Gupt Navratri 2026
ਗੁਪਤ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜਾ ਦਿਨ; ਇਸ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ
CM Bhagwant Singh Mann
ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ- CM ਮਾਨ
8th pay commission
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ, ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਰੋੜਪਤੀ
Sultanpur Lodhi news
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Jasmine Sandlas
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਜ਼
Jagraon bulldozer action
ਜਗਰਾਓਂ ’ਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ
Armaan malik
ਮਸ਼ਹੂਰ Singer ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਤਬੀਅਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਰਤੀ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
Kullu News
पटवारी भोप सिंह पर हुए जानलेवा हमले पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का बड़ा बयान