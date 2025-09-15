हिमाचल में आज कैबिनेट बैठक: डॉक्टर–नर्सों की भर्तियों, शिक्षा और आपदा राहत पर चर्चा संभव
हिमाचल में आज कैबिनेट बैठक: डॉक्टर–नर्सों की भर्तियों, शिक्षा और आपदा राहत पर चर्चा संभव

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक करेंगे. इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, बजट और आपदा प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

 

Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है. बैठक में स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने, शिक्षा नीति में बदलाव तथा आपदा राहत से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं.

डॉक्टरों और नर्सों के पद भरने पर प्रस्ताव
वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के 200 और नर्सों के 400 खाली पदों को भरने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया है. चर्चा के बाद इन पदों पर नियुक्ति को मंजूरी मिल सकती है, जिससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की संभावना है.

सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने पर विचार
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 228 स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का पाठ्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा. मुख्यमंत्री पहले ही इस योजना की घोषणा कर चुके हैं, जबकि शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने इसका विरोध जताया है. कैबिनेट में चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

आपदा राहत और बजट घोषणाओं पर चर्चा
बैठक में 2025-26 के लिए प्रस्तावित बजट घोषणाओं तथा हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर राहत और बचाव कार्यों को लेकर भी विचार-विमर्श किया जाएगा. आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने की योजनाओं पर भी निर्णय संभव है.

आज की बैठक में लिए जाने वाले फैसले स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

