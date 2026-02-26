दिल्ली-हिमाचल टकराव पर सियासी बवाल, CM के मीडिया एडवाइजर का बड़ा बयान!

Shimla News: 25-26 फरवरी की दरमियानी रात दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच हुए टकराव पर अब राज्य सरकार का आधिकारिक रुख सामने आया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि शिमला पुलिस ने पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की और सरकार की किसी भी अपराधी को बचाने की कोई मंशा नहीं है.

“नियमों का पालन नहीं हुआ”

नरेश चौहान ने Delhi Police की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी राज्य में ऑपरेशन चलाने से पहले संबंधित राज्य की पुलिस को सूचित करना आवश्यक होता है. नियमों के मुताबिक FIR और वारंट की प्रक्रिया पूरी कर स्थानीय पुलिस को जानकारी देना अनिवार्य है. उनका आरोप है कि इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया.

उन्होंने कहा कि हिमाचल एक पर्यटन राज्य है और कई बार दूसरे राज्यों की पुलिस यहां कार्रवाई करती है, लेकिन वह स्थानीय पुलिस को सूचित कर समन्वय के साथ काम करती है. नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर बिना सूचना कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

शिमला पुलिस की सराहना

चौहान ने Himachal Pradesh Police की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस ने पूरे मामले में जिम्मेदारी से काम किया और कानून व्यवस्था बनाए रखी. राज्य सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि हर कार्रवाई विधि सम्मत होनी चाहिए.

भाजपा पर भी साधा निशाना

मीडिया सलाहकार ने इस मुद्दे पर भाजपा और नेता प्रतिपक्ष Jai Ram Thakur पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है. साथ ही RDG के मामले में भी विपक्ष पर केंद्र का पक्ष लेने का आरोप लगाया.

नरेश चौहान ने दोहराया कि कानून का पालन हर राज्य की पुलिस के लिए अनिवार्य है और हिमाचल सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं करेगी.