Himachal News: हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने चंडीगढ़ में 7.19 प्रतिशत हिस्सा के अधिकार की वकालत की

Himachal News: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक रिलीज़ में चंडीगढ़ की ज़मीन और एसेट्स में राज्य के 7.19 परसेंट हिस्से के कानूनी अधिकार की ज़ोरदार वकालत की है. यह पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 1966 के तहत मैंडेट के अनुसार है। CM सुक्खू ने सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले का भी ज़िक्र किया, जिसमें कहा गया था कि पंजाब री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आबादी के अनुपात में ट्रांसफर के आधार पर हिमाचल प्रदेश को कंपोजिट पंजाब में 7.19 परसेंट का हिस्सा पाने का हक़ है और यही BBMB द्वारा बनाई जा रही बिजली में भी कानूनी हिस्से का आधार था.

मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हरियाणा के फरीदाबाद में हुई नॉर्दर्न ज़ोनल काउंसिल की 32वीं मीटिंग को संबोधित कर रहे थे. एक रिलीज़ में कहा गया है कि हिमाचल के CM ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) से बकाया रकम जारी करने और BBMB में हिमाचल से एक परमानेंट मेंबर नियुक्त करने की भी मांग की. सुक्खू ने केंद्र द्वारा चलाए जा रहे हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स में राज्य को 12 परसेंट फ्री पावर रॉयल्टी देने की पॉलिसी को लागू करने और उन प्रोजेक्ट्स में हिमाचल की फ्री रॉयल्टी को बढ़ाकर 50 परसेंट करने की भी मांग की, जिनकी लागत पहले ही वसूल हो चुकी है.

उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे को नॉर्दर्न ज़ोनल काउंसिल की अगली मीटिंग के एजेंडा में रखा जाए ताकि हिमाचल को उसका कानूनी हक मिले. सुक्खू ने मांग की कि हिमाचल प्रदेश में 40 साल पूरे कर चुके हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स राज्य को सौंप दिए जाएं. रिलीज़ के मुताबिक, CM ने निर्माणाधीन किशाऊ और रेणुका डैम हाइडल प्रोजेक्ट्स के पावर कंपोनेंट्स के लिए पूरी सेंट्रल फंडिंग की मांग की और मांग की कि एक बार पूरा हो जाने पर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को 50-50 परसेंट बिजली दी जाए.

सुक्खू ने केंद्र से पहाड़ी राज्यों की बढ़ती कमज़ोरी को देखते हुए आपदा राहत नियमों का रिव्यू करने और आपदा से पहले और बाद के मैनेजमेंट के नियमों में सही बदलाव करने की अपील की. ​​उन्होंने क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या और हर साल होने वाले बड़े नुकसान को देखते हुए पूरे उत्तरी क्षेत्र के लिए एक साथ, एक-दूसरे पर निर्भर और टिकाऊ विकास का ढांचा बनाने की अपील की. सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था को बचाने और मिलकर और ध्यान लगाकर की गई कोशिशों से कीमती इंसानी नुकसान को कम करने के लिए ऐसा मिलकर किया गया प्लान ज़रूरी है.

राज्य की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और टूरिज्म की संभावनाओं पर ज़ोर देते हुए, CM सुक्खू ने हिमाचल में हवाई नेटवर्क को बढ़ाने की तुरंत ज़रूरत पर ज़ोर दिया. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इंटरनेशनल लेवल की सुविधा वाले कांगड़ा एयरपोर्ट को बढ़ाने पर काम कर रही है और केंद्र से ज़मीन खरीदने का खर्च उठाने, प्रोजेक्ट के लिए पूरी फंडिंग देने और राज्य में छोटे एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाने के लिए एक अलग मास्टर प्लान बनाने की अपील की.

मुख्यमंत्री ने बॉर्डर और ऊंचाई वाले इलाकों में एक हाई-एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर, एक आइस हॉकी स्टेडियम, एक एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर और दूसरी ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाने का प्रस्ताव रखा, ताकि लोकल लोगों की मदद की जा सके और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके. उन्होंने स्पीति ट्राइबल इलाके में नेशनल बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट शुरू करने की भी रिक्वेस्ट की. मुख्यमंत्री ने शिपकी-ला और इंडो-तिब्बत बॉर्डर से बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोशिशों के बारे में डिटेल में बताया और पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा शिपकी-ला से शुरू करने की राज्य की मांग दोहराई.

नशीले पदार्थों के खिलाफ राज्य की लड़ाई का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ मल्टी-डाइमेंशनल एक्शन ले रहा है. कानून-व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के साथ-साथ, ड्रग से प्रभावित लोगों के इलाज और रिहैबिलिटेशन के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं. CM सुक्खू ने बताया कि चिट्टा जैसे खतरनाक पदार्थों को खत्म करने के लिए तीन महीने का बड़ा अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया गया है.

मुख्यमंत्री ने राज्य में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाले एक्ट (POCSO) एक्ट, 2012 का सख्ती से पालन करने पर भी ज़ोर दिया और ऐसे अपराधों के प्रति हिमाचल की ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी को फिर से दोहराया. सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच सरचू और शिंकुला इलाकों में अंतर-राज्यीय सीमा के मुद्दों को जल्द सुलझाने की अपील की. ​​उन्होंने शिमला में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सब-ऑफिस को एक इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस में अपग्रेड करने की मांग की और फॉरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट के तहत जंगल से जुड़े मामलों के लिए समय पर मंज़ूरी मांगी.