हिमाचल में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट: 9 शहरों में माइनस तापमान, 24 जगह 5°C से नीचे पारा

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी. 9 शहरों में तापमान माइनस में, 24 जगह 5 डिग्री से नीचे पारा. अगले 6 दिन साफ रहेगा मौसम.
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज चार जिलों में शीतलहर और आठ जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है.
चार जिलों में शीतलहर की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार चंबा, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है. इन क्षेत्रों में तेज ठंडी हवाओं के चलते तापमान में और गिरावट आ सकती है.
आठ जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी 100 मीटर से कम
ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है. अनुमान है कि कई स्थानों पर दृश्यता घटकर 100 मीटर से भी कम रह सकती है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है.
ठंड का डबल अटैक: 24 शहरों में 5 डिग्री से नीचे तापमान
शीतलहर और कोहरे के संयुक्त असर से प्रदेश में ठंड और बढ़ गई है. हिमाचल के 24 शहरों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे दर्ज किया गया है, जबकि 9 शहरों में पारा शून्य से नीचे चला गया है.
ताबो में माइनस 9.4 डिग्री, कुकुमसेरी भी बेहद ठंडा
लाहौल-स्पीति के ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. कुकुमसेरी में माइनस 9.2 डिग्री, कल्पा में माइनस 5.2 डिग्री, नारकंडा में माइनस 2.9 डिग्री, मनाली में माइनस 1.4 डिग्री और कुफरी में माइनस 1.3 डिग्री तापमान दर्ज हुआ.
लाहौल-स्पीति के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान माइनस 15 डिग्री तक गिरने की आशंका है, हालांकि वहां मौसम विभाग के केंद्र न होने से आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं.
अगले 6 दिन साफ रहेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले छह दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा. इस दौरान कहीं भी बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है. ऐसे में लोगों को अगले एक सप्ताह तक सूखी ठंड का सामना करना पड़ेगा. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी न होने तक मैदानी क्षेत्रों में कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ाता रहेगा.