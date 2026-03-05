Rajya Sabha Election: हिमाचल कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की

Himachal Congress Rajya Sabha Candidate: हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग शर्मा को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि दूर-दूर तक उनके नाम की चर्चा नहीं थी।

पार्टी की घोषणा के बाद कई नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों को यह फैसला चौंकाने वाला लगा है। कांग्रेस ने अचानक अनुराग शर्मा के नाम पर मुहर लगाकर राज्य की राजनीति में नया संदेश देने की कोशिश की है।

बताया जा रहा है कि अनुराग शर्मा आज विधानसभा परिसर में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर अब प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सभी की नजरें आगे की रणनीति पर टिकी हुई हैं।