Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3130363
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Rajya Sabha Election: हिमाचल कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की

Himachal Congress Rajya Sabha Candidate: हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। पार्टी की घोषणा के बाद कई नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों को यह फैसला चौंकाने वाला लगा है। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Mar 05, 2026, 09:39 AM IST

Trending Photos

Rajya Sabha Election: हिमाचल कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की

Himachal Congress Rajya Sabha Candidate: हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग शर्मा को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि दूर-दूर तक उनके नाम की चर्चा नहीं थी।

पार्टी की घोषणा के बाद कई नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों को यह फैसला चौंकाने वाला लगा है। कांग्रेस ने अचानक अनुराग शर्मा के नाम पर मुहर लगाकर राज्य की राजनीति में नया संदेश देने की कोशिश की है।

बताया जा रहा है कि अनुराग शर्मा आज विधानसभा परिसर में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर अब प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सभी की नजरें आगे की रणनीति पर टिकी हुई हैं।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Himachal Congress

Trending news

gold silver rate
Gold Silver Rate Today: ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
Australia
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਰਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵੁਕ
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਾਰਚ 2026
Shiromani Akali Dal
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ; ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
Iran–Israel war
ਪਨਡੁੱਬੀ ਨਾਲ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; 100 ਲਾਪਤਾ
Ludhiana News
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ
Punjab Women BJP
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
Raghbir Singh Bharowal
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਾਈਕਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
Sri Muktsar Sahib
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਸਜਾਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ
AAP Leader Baltej Pannu
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਹਾਲ-