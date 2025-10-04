हिमाचल कांग्रेस ने शुरू किया “वोट चोर, गद्दी छोड़” अभियान, राज्यभर में जुटाए जाएंगे एक लाख हस्ताक्षर

Vote Chor Gaddi Chhod campaign News​: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को शिमला से “वोट चोर, गद्दी छोड़” हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से इस अभियान का शुभारंभ किया. इस अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों से एक लाख हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य तय किया है.

इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, अभियान के संयोजक और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री तथा कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) शामिल रहीं. बैठक में सह-प्रभारी विदित चौधरी और चेतन चौहान भी मौजूद थे.

अभियान के सह-संयोजक और एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि सभी जिलों में कांग्रेस विधायक हस्ताक्षर अभियान की जिम्मेदारी संभालेंगे. उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को ये हस्ताक्षर एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपे जाएंगे. प्रियंका गांधी इस दिन शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में हिस्सा लेने आएंगी.

राठौर ने कहा कि देश में मतदाता सूची में धांधली की जा रही है. राहुल गांधी ने साक्ष्य सहित इस मुद्दे को उठाया, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब देने के बजाय उनसे शपथ पत्र मांगा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता अब चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर जवाब दे रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आयोग केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहा है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से मतदाता सूची में गड़बड़ियों का मुद्दा उठा रहे थे, इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी 12 जिलों में एक लाख हस्ताक्षर जुटाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर 5 करोड़ हस्ताक्षरों का लक्ष्य रखा गया है, जिन्हें बाद में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 15 अक्टूबर से पहले एक लाख हस्ताक्षर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिए जाएंगे. इसके लिए सभी जिलों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और राजीव भवन में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है ताकि हस्ताक्षरों में कोई डुप्लीकेसी न हो.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकतंत्र में “वोट चोरी” का नया चलन सामने आया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने यह राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी से चुनाव परिणामों पर सीधा असर पड़ता है. कांग्रेस इस मुद्दे पर देशभर में लोगों और बूथ स्तर के कर्मचारियों को जागरूक करेगी.