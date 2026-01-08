Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3067701
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

शिमला में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के साथ नव नियुक्त जिलाध्यक्षों की पहली बैठक

Himachal Congress News: शिमला में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के साथ नव नियुक्त जिलाध्यक्षों की पहली बैठक हुई. जल्द ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति और कार्यकारिणी गठन होगा, मनरेगा नाम परिवर्तन के विरोध पर भी चर्चा.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 08, 2026, 02:40 PM IST

Trending Photos

शिमला में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के साथ नव नियुक्त जिलाध्यक्षों की पहली बैठक

Shimla News: शिमला स्थित हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में नव नियुक्त जिला अध्यक्षों की पहली औपचारिक बैठक आयोजित की गई. हाल ही में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद यह बैठक हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता में हुई.

जल्द होंगे नए ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त, कार्यकारिणी गठन की तैयारी
बैठक में संगठनात्मक मजबूती को लेकर चर्चा की गई. कांग्रेस नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही ब्लॉक स्तर पर नए अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी. इसके साथ ही प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी की जाएगी, ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर और सशक्त बनाया जा सके.

मनरेगा नाम परिवर्तन के विरोध में अभियान पर चर्चा
बैठक में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना से जुड़े नाम परिवर्तन के मुद्दे पर भी मंथन हुआ. तय किया गया कि इस फैसले के विरोध में कांग्रेस पंचायत स्तर तक जनजागरण अभियान चलाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मोदी सरकार पर गांधी विरोध का आरोप
हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए सरकार लगातार नाम बदलने की राजनीति कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम भी एक प्रमुख योजना से हटा दिया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

रोजगार की गारंटी खत्म करने का आरोप
विनय कुमार ने कहा कि मनरेगा योजना का उद्देश्य गरीबों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना था, लेकिन वर्तमान सरकार ने रोजगार की गारंटी को कमजोर कर दिया है. उन्होंने आशंका जताई कि भविष्य में महात्मा गांधी की तस्वीर और नाम को अन्य प्रतीकों से भी हटाने की कोशिश की जा सकती है.

TAGS

himachal congress newsShimla NewsHimachal Pradesh

Trending news

himachal congress news
शिमला में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के साथ नव नियुक्त जिलाध्यक्षों की पहली बैठक
Kumar Gaurav Mother Died
Sanjay Dutt 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
Punjab Youth Dead Body Drum
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਡਰੰਮ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ; ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ
Hepatitis A Outbreak
ਸਾਵਧਾਨ! ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ 82 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ropar news
ਰੋਪੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ; ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚ ਗਿਆ ਹੜਕੰਪ
bangladesh
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
Ferozepur news
ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੈਲੂਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
Mansa
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
Trump
ਭਾਰਤ 'ਤੇ 500% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ ਅਮਰੀਕਾ? ਟਰੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ
 Dream Astro
ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਭ ਜਾ ਅਸ਼ੁਭ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨ ਸ਼ਾਸਤਰ