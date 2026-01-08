शिमला में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के साथ नव नियुक्त जिलाध्यक्षों की पहली बैठक

Shimla News: शिमला स्थित हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में नव नियुक्त जिला अध्यक्षों की पहली औपचारिक बैठक आयोजित की गई. हाल ही में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद यह बैठक हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता में हुई.

जल्द होंगे नए ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त, कार्यकारिणी गठन की तैयारी

बैठक में संगठनात्मक मजबूती को लेकर चर्चा की गई. कांग्रेस नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही ब्लॉक स्तर पर नए अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी. इसके साथ ही प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी की जाएगी, ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर और सशक्त बनाया जा सके.

मनरेगा नाम परिवर्तन के विरोध में अभियान पर चर्चा

बैठक में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना से जुड़े नाम परिवर्तन के मुद्दे पर भी मंथन हुआ. तय किया गया कि इस फैसले के विरोध में कांग्रेस पंचायत स्तर तक जनजागरण अभियान चलाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मोदी सरकार पर गांधी विरोध का आरोप

हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए सरकार लगातार नाम बदलने की राजनीति कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम भी एक प्रमुख योजना से हटा दिया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

रोजगार की गारंटी खत्म करने का आरोप

विनय कुमार ने कहा कि मनरेगा योजना का उद्देश्य गरीबों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना था, लेकिन वर्तमान सरकार ने रोजगार की गारंटी को कमजोर कर दिया है. उन्होंने आशंका जताई कि भविष्य में महात्मा गांधी की तस्वीर और नाम को अन्य प्रतीकों से भी हटाने की कोशिश की जा सकती है.