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हिमाचल में डेयरी सेक्टर में बड़ा धमाका! NDDB के साथ MoU, किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी

Himachal NDDB MoU: हिमाचल सरकार ने शिमला में NDDB के साथ अहम MoU साइन किया है, जिससे प्रदेश में डेयरी सेक्टर को मजबूती मिलेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साथ ही नई न्यूट्रिशन पॉलिसी लाने का भी ऐलान किया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 16, 2026, 06:07 PM IST

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हिमाचल में डेयरी सेक्टर में बड़ा धमाका! NDDB के साथ MoU, किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी

Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में शिमला में हिमाचल सरकार और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के बीच एक महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर किए गए. इस मौके पर NDDB के चेयरमैन मिनेश शाह और कृषि व पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार भी मौजूद रहे. इस समझौते के तहत NDDB प्रदेश के डेयरी सेक्टर के विकास में तकनीकी और संस्थागत सहयोग देगा.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस समझौते को जल्द ही जमीन पर उतारा जाएगा, जिससे प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का बड़ा माध्यम बन सकता है और इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. सरकार की योजना है कि डेयरी उत्पादों को ‘हिम’ ब्रांड के नाम से बाजार में उपलब्ध कराया जाए.

प्रदेश में जल्द आएगी न्यूट्रिशन पॉलिसी
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में जल्द ही नई न्यूट्रिशन पॉलिसी लाने जा रही है. उन्होंने कहा कि डिपो पर उपलब्ध खाद्य उत्पादों की पोषण गुणवत्ता की जांच करना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को मिलने वाले उत्पाद सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि पर्याप्त पोषण देने वाले भी हों. इसी उद्देश्य से न्यूट्रिशन युक्त खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नई नीति तैयार की जा रही है.

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अटल टनल में फंसे पर्यटकों को निकालने के निर्देश
खराब मौसम के कारण अटल टनल रोहतांग में फंसे पर्यटकों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटक प्रदेश के मेहमान हैं और ‘अतिथि देवो भव’ की भावना के साथ उनकी मदद की जाएगी. उन्होंने कुल्लू के उपायुक्त को निर्देश देने की बात कही कि फंसे हुए सैलानियों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित बाहर निकाला जाए.

कमर्शियल LPG आपूर्ति पर सरकार की नजर
प्रदेश में कमर्शियल LPG की कमी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है. साथ ही केंद्र सरकार से भी डोमेस्टिक और कमर्शियल LPG सिलेंडर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की जाएगी.

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