हिमाचल में मृतकों की संख्या बढ़कर 404 हुई; 229 बारिश से संबंधित और 175 सड़क दुर्घटनाओं में: SDMA

Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष के मूसलधार मानसून ने भारी तबाही मचाई है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) ने रविवार को बताया कि 20 जून से अब तक कुल 404 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें से 229 लोगों की मौत बारिश से जुड़ी घटनाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने, डूबने, घर गिरने, सांप के काटने, करंट लगने और ऊँचाई से गिरने के कारण हुई है. वहीं 175 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है.

SDMA ने इस आपदा को “अभूतपूर्व” बताते हुए कहा कि हजारों घर, खेत और सार्वजनिक संपत्तियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. अब तक का अनुमानित नुकसान ₹44,890 करोड़ से अधिक है.

बारिश से हुई मौतें:

भूस्खलन: 48

बाढ़: 11

बादल फटना: 17

डूबने से: 38

सांप के काटने से: 15

करंट लगने से: 17

ऊंचाई से गिरने से: 44

Add Zee News as a Preferred Source

अन्य नुकसान:

462 लोग घायल, 41 लापता

2,094 पशुओं की मौत, 26,955 पक्षी मृत

373 ट्रांसफार्मर खराब, 188 जल आपूर्ति योजनाएँ प्रभावित

8,278 हेक्टेयर फसल और 6,036 हेक्टेयर बागवानी भूमि नष्ट

प्रमुख नुकसान क्षेत्र:

PWD (सड़क और पुल): ₹2,73,9.35 लाख

जल शक्ति विभाग: ₹1,38,6.44 लाख

विद्युत विभाग: ₹13,94.6 लाख

शिक्षा विभाग: ₹2,045 लाख

ग्रामीण व शहरी विकास: ₹1,800 लाख से अधिक

सबसे प्रभावित जिले:

मंडी – 61 मौतें

कांगड़ा – 55 मौतें

चंबा – 50 मौतें

कुल्लू – 44 मौतें

शिमला – 43 मौतें

SDMA ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राहत कार्य चला रही हैं. सैकड़ों मशीनें और टीमें सड़कें खोलने, ट्रांसफार्मर व जल आपूर्ति योजनाएं सुधारने में लगी हैं, लेकिन लगातार बारिश और भूस्खलन से कार्य में बाधाएं आ रही हैं.

सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.