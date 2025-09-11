हिमाचल को प्रधानमंत्री से अधिक मदद की उम्मीद: नरेश चौहान
हिमाचल को प्रधानमंत्री से अधिक मदद की उम्मीद: नरेश चौहान

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, इसलिए प्रदेश को आपदा के समय में उनसे अधिक मदद की उम्मीद है.

Sep 11, 2025

हिमाचल को प्रधानमंत्री से अधिक मदद की उम्मीद: नरेश चौहान

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते हैं, इसलिए प्रदेश को आपदा के समय उनसे अधिक सहायता की उम्मीद है. शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 1,500 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की है, लेकिन राज्य को हुआ नुकसान इससे कहीं ज्यादा, लगभग 5,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में हिमाचल का दौरा किया, जिसके लिए प्रदेश सरकार उनकी आभारी है, लेकिन सहायता की प्रकृति और माध्यम अभी स्पष्ट नहीं है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी राज्य के हालातों से अवगत कराया है.

चौहान ने बताया कि लगातार तीसरे साल भारी बरसात और आपदाओं ने राज्य को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से विकसित करने की आवश्यकता है.

इस बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया से मुलाकात की. इस बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने न केवल मौजूदा आपदा की स्थिति बल्कि आगामी 5 वर्षों के लिए सरकार की योजनाओं का खाका भी आयोग के सामने रखा है.

