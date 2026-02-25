Advertisement
हिमाचल में फैंसी नंबर का क्रेज, परिवहन विभाग की कमाई 1000 करोड़ पार

हिमाचल प्रदेश में फैंसी वाहन नंबरों की नीलामी से परिवहन विभाग ने 81 करोड़ की कमाई की है. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार विभाग की सालाना आय 1000 करोड़ पहुंच गई है. HP-97-0001 नंबर 20 लाख में नीलाम हुआ. पढ़ें पूरी खबर.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 25, 2026, 04:48 PM IST

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में गाड़ियों के फैंसी नंबरों को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. इस बढ़ती मांग का सीधा फायदा राज्य के परिवहन विभाग को मिल रहा है. उप मुख्यमंत्री Mukesh Agnihotri ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते एक वर्ष में परिवहन विभाग ने लगभग 1,000 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जो पहले की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक है. वहीं, पिछले तीन वर्षों में विभाग की कुल कमाई 2,740 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है.

फैंसी नंबरों से करोड़ों की आय
प्रदेश में वाहनों के आकर्षक और विशेष नंबरों की नीलामी से विभाग को 81 करोड़ रुपये की आय हुई है. खास तौर पर 0001 नंबर की बिक्री से ही 4.50 करोड़ रुपये प्राप्त हुए. हाल ही में HP-97-0001 नंबर 20 लाख रुपये में नीलाम हुआ, जो इस बढ़ते क्रेज का उदाहरण है.

केंद्र से मिला प्रोत्साहन
बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने राज्य को 93 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ किया जाएगा.

टैक्सियों के परमिट में बदलाव
राज्य में लगभग 35 हजार टैक्सियां संचालित हो रही हैं. अब केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार टैक्सी परमिट वाहन की आयु के अनुरूप जारी किया जाएगा. यानी अधिकतम 15 वर्षों के लिए परमिट मिलेगा. ट्रक संचालकों की मांगों को भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा.

ऑनलाइन और पारदर्शी व्यवस्था
परिवहन विभाग को अब ऑटो-अप्रूवल प्रणाली पर लाया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी. नेशनल परमिट, टूरिस्ट परमिट और गुड्स परमिट अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे लोगों को विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

डिजिटल फिटनेस और नई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था
डिजिटल फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही ऑटोमैटिक वाहन परीक्षण प्रणाली लागू की जाएगी. साथ ही 1975 से पहले खरीदे गए वाहनों को 10 वर्ष का विशेष पंजीकरण दिया जाएगा.

अब वाहन शोरूम से ही स्थायी नंबर के साथ बाहर निकलेंगे. डीलर ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेगा, जिससे वाहन मालिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

इन सुधारों और नई व्यवस्थाओं के चलते परिवहन विभाग की आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है, जबकि लोगों को भी सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं मिल रही हैं.

