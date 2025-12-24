हिमाचल में कोहरे का कहर: 6 जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिरी, 3 दिन अलर्ट; 28-29 को बर्फबारी का अनुमान

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में बुधवार सुबह घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. सोलन के बद्दी, बिलासपुर, मंडी, ऊना, हमीरपुर और पांवटा साहिब में कई स्थानों पर दृश्यता 50 मीटर तक सिमट गई. बद्दी, भाखड़ा डैम क्षेत्र और बल्ह घाटी में हालात और भी गंभीर रहे, जहां विजिबिलिटी इससे कम दर्ज की गई.

कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई और चालकों को खासा सतर्क रहना पड़ा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले तीन दिनों तक देर रात से सुबह 10 बजे तक मैदानी इलाकों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है. प्रशासन ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है.

कोहरे के असर से मैदानी इलाकों में सुबह-शाम और रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर ठंडे रहने वाले शिमला-कुफरी की तुलना में मैदानी जिलों की रातें ज्यादा सर्द बनी हुई हैं.

मैदानी इलाकों में ज्यादा ठंडी रातें

शिमला में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि ऊना में 6.6, सोलन में 7.0, कांगड़ा में 8.0, मंडी में 6.7, बिलासपुर में 8.0 और हमीरपुर में 6.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

दिन का तापमान बढ़ा

लंबे समय से बारिश न होने के कारण दिन के तापमान में भी इजाफा हुआ है. कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक ऊपर चला गया. ठंडे शहर कल्पा में अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 6.3 डिग्री ज्यादा है.

28–29 दिसंबर को बर्फबारी के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ों पर अच्छी बारिश या बर्फबारी होने तक कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद कम है. हालांकि नए साल से पहले 28 और 29 दिसंबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है. अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है.