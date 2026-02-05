हिमाचल में घने कोहरे का कहर! विजिबिलिटी 40 मीटर से नीचे, इस तारीख से फिर बदलेगा मौसम

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में देर रात से घना कोहरा छाया हुआ है. बिलासपुर शहर और भाखड़ा बांध क्षेत्र में कोहरे के कारण दृश्यता 40 से 50 मीटर तक सिमट गई, जिससे सुबह के समय वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. मंडी जिले की सुंदरनगर और बल्ह घाटी, सोलन के बद्दी, सिरमौर के पांवटा साहिब और हमीरपुर के सुजानपुर क्षेत्र में भी घना कोहरा देखा गया.

कोहरे के चलते मैदानी इलाकों में रात और सुबह के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. हालात ऐसे हैं कि कई निचले क्षेत्रों की रातें राजधानी शिमला से भी ज्यादा ठंडी हो गई हैं. जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ताबो में -8.8, कल्पा में -5.2 और मनाली में तापमान -0.5 डिग्री तक पहुंच गया है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला (IMD) ने ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों के निचले इलाकों में सुबह 10 बजे तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है.

अगले चार दिन साफ रहेगा मौसम

IMD के मुताबिक प्रदेश में आगामी चार दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा. इस दौरान दिन के तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. हालांकि, निचले इलाकों में रात के तापमान पर कोहरे का असर बना रहेगा और पारा सामान्य से नीचे रह सकता है.

6 फरवरी को चंबा और लाहौल-स्पीति के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है, जबकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रहेगी.

9 फरवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज

8 फरवरी को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) सक्रिय होगा। इस दौरान चंबा और लाहौल-स्पीति के ऊंचे इलाकों में हल्का हिमपात हो सकता है. वहीं, 9 और 10 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने से पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं.