Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3098656
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल में घने कोहरे का कहर! विजिबिलिटी 40 मीटर से नीचे, इस तारीख से फिर बदलेगा मौसम

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है. बिलासपुर में विजिबिलिटी 40 मीटर से नीचे गिर गई है. ठंड बढ़ने के साथ 9 फरवरी से प्रदेश में फिर बारिश और बर्फबारी की संभावना है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:15 AM IST

Trending Photos

हिमाचल में घने कोहरे का कहर! विजिबिलिटी 40 मीटर से नीचे, इस तारीख से फिर बदलेगा मौसम

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में देर रात से घना कोहरा छाया हुआ है. बिलासपुर शहर और भाखड़ा बांध क्षेत्र में कोहरे के कारण दृश्यता 40 से 50 मीटर तक सिमट गई, जिससे सुबह के समय वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. मंडी जिले की सुंदरनगर और बल्ह घाटी, सोलन के बद्दी, सिरमौर के पांवटा साहिब और हमीरपुर के सुजानपुर क्षेत्र में भी घना कोहरा देखा गया.

कोहरे के चलते मैदानी इलाकों में रात और सुबह के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है. हालात ऐसे हैं कि कई निचले क्षेत्रों की रातें राजधानी शिमला से भी ज्यादा ठंडी हो गई हैं. जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ताबो में -8.8, कल्पा में -5.2 और मनाली में तापमान -0.5 डिग्री तक पहुंच गया है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला (IMD) ने ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों के निचले इलाकों में सुबह 10 बजे तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है.

Add Zee News as a Preferred Source

अगले चार दिन साफ रहेगा मौसम
IMD के मुताबिक प्रदेश में आगामी चार दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा. इस दौरान दिन के तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. हालांकि, निचले इलाकों में रात के तापमान पर कोहरे का असर बना रहेगा और पारा सामान्य से नीचे रह सकता है.

6 फरवरी को चंबा और लाहौल-स्पीति के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है, जबकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रहेगी.

9 फरवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज
8 फरवरी को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) सक्रिय होगा। इस दौरान चंबा और लाहौल-स्पीति के ऊंचे इलाकों में हल्का हिमपात हो सकता है. वहीं, 9 और 10 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने से पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं.

TAGS

Himachal Weatherweather updateHimachal Pradesh

Trending news

harshit rana injured
T-20 World Cup ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇਹ ਸਟਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ
Gurpatwant Singh Pannu
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ 2 ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Bharat Taxi
Ola 'ਤੇ Uber ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ Bharat Taxi
crime news
5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕੰਮ
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ Update, 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ....
Prakash Purb
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Bhagwant Singh Mann
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਤੇਜ਼
Kuldeep singh Dhaliwal
ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਕਸ ਐਂਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ: ਧਾਲੀਵਾਲ
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਫਰਵਰੀ 2026
Fazilka Fire News
ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ; ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ