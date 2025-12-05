हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा, ऊपरी इलाकों में बारिश-बर्फबारी के संकेत; जानें मौसम पूर्वानुमान

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में शुक्रवार सुबह घने कोहरे ने दृश्यता को प्रभावित किया. मंडी में ब्यास नदी के किनारे क्षेत्रों में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक पहुंच गई, जबकि बिलासपुर, सुजानपुर, ऊना और सोलन के निचले इलाकों में यह 100 मीटर के आसपास रही. मौसम विभाग ने इन जिलों में शनिवार सुबह भी घना कोहरा रहने की चेतावनी जारी की है.

ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी के आसार

चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल–स्पीति और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर आज हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है. अन्य इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा.

कल प्रदेशभर में मौसम साफ होने का अनुमान है, जबकि 7 दिसंबर को फिर से मध्यम और ऊंचाई वाले हिस्सों में बारिश-बर्फबारी का दौर लौट सकता है.

28 शहरों में पारा 10°C से नीचे

प्रदेश में ठंड लगातार तेज हो रही है। चार स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस 5°C से भी नीचे पहुंच गया है और 28 शहरों में पारा 10°C से नीचे दर्ज किया गया.

लाहौल–स्पीति के ताबो में न्यूनतम तापमान –7.4°C रिकॉर्ड हुआ, जो इस सीजन का सबसे कम है. कुकुमसेरी में –4°C, समदो में –3.9°C और कल्पा में –0.6°C तापमान दर्ज किया गया. कुल्लू के बजौरा, मनाली, सोलन और भुंतर में भी पारा जमाव बिंदु के पास पहुंच गया.

अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी सप्ताह में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 10–16°C, मध्य पर्वतीय इलाकों में 16–20°C और मैदानी हिस्सों में 15–22°C के बीच रहने का अनुमान है. कुल्लू और लाहौल–स्पीति में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने से ठंड और बढ़ेगी.

न्यूनतम तापमान में और गिरावट

अगले सात दिनों में रात का तापमान और नीचे जाएगा.

निचले क्षेत्र: 2–10°C

मध्य ऊंचाई: 0–8°C

ऊपरी क्षेत्र: –2 से –8°C

किन्नौर, शिमला और कुल्लू के ऊपरी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम रहेगा, जबकि लाहौल–स्पीति में पारा अत्यधिक गिरने के आसार हैं.