Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3095290
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Shimla News: 2030 तक हिमाचल का वन क्षेत्र 31% करने का लक्ष्य, CM सुक्खू के निर्देश

CM Sukhvinder Singh Sukhu: 2030 तक हिमाचल प्रदेश का वन क्षेत्र 31% करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने वन विभाग को रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 02, 2026, 01:37 PM IST

Trending Photos

Shimla News: 2030 तक हिमाचल का वन क्षेत्र 31% करने का लक्ष्य, CM सुक्खू के निर्देश

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2030 तक राज्य के वन क्षेत्र को बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने के लिए एक व्यापक और चरणबद्ध कार्ययोजना (रोडमैप) तैयार की जाए. मुख्यमंत्री ने वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान में राज्य का वन क्षेत्र 29.5 प्रतिशत है, जिसे योजनाबद्ध और सतत प्रयासों से बढ़ाने की आवश्यकता है.

पर्यावरण संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग आज एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुकी है और इसके दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और वन क्षेत्र के विस्तार के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

पौधारोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान जरूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में करीब 16,376 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जो हिमाच्छादित, बंजर या अत्यधिक पर्वतीय होने के कारण पौधारोपण के लिए उपयुक्त नहीं है. ऐसे में वन विभाग को प्रत्येक जिले में पौधारोपण के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान कर चरणबद्ध योजना तैयार करनी चाहिए.
उन्होंने देशी प्रजातियों, फलदार पौधों और औषधीय महत्व वाले पौधों के रोपण पर विशेष जोर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

नए जंगलों के साथ मौजूदा वनों की सुरक्षा पर भी फोकस
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वन विभाग को केवल नए वन क्षेत्र विकसित करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मौजूदा वनों के संरक्षण और सुरक्षा पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा. इसके साथ ही वन संरक्षण में स्थानीय लोगों और समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

राजीव गांधी वन संवर्धन योजना से बढ़ी सामुदायिक भागीदारी
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ‘राजीव गांधी वन संवर्धन योजना’ के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है.
-पिछले वर्ष 924.9 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया
-इसमें 285 महिला मंडल, 70 युवक मंडल, 59 स्वयं सहायता समूह और 13 समुदाय आधारित संगठनों ने भाग लिया
-योजना के तहत दो हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण के लिए 2.40 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है
-पौधों की सर्वाइवल दर के आधार पर वार्षिक प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है
ग्रामीण स्तर पर इस योजना को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है.

अगले वित्तीय वर्ष में 5,000 हेक्टेयर में पौधारोपण का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है.
-3,376 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान पूरी हो चुकी है
-शेष 1,624 हेक्टेयर की पहचान की प्रक्रिया जारी है
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान वन विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की.

TAGS

Shimla NewsCM Sukhvinder Singh SukhuHimachal Pradesh

Trending news

Shimla News
2030 तक हिमाचल का वन क्षेत्र 31% करने का लक्ष्य, CM सुक्खू के निर्देश
PM Narendra Jalandhar Visit
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਫੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ
Baba Gurinder Singh Dhillon
ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ
Jalalabad
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ, 1 ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
Jalalabad
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ, 1 ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
Punjab Congress
ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
budget 2026
ਕੀ ਹੈ Tax Holiday? 2047 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
Bikram Singh Majithia
AAP ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
Punjab Aarthi Clash
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੂਨੀ ਝੜਪ; ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ
Mohali Chandigarh traffic jam
ਮੋਹਾਲੀ–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ