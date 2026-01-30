Advertisement
सरकारी विभागों पर 170 करोड़ का बिजली बिल बकाया! अकेले जल शक्ति विभाग पर 126 करोड़ की पेंडेंसी

Pending Bills: हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और चंबा जिलों के सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बकाया 170 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. सबसे ज्यादा 126 करोड़ की पेंडेंसी जल शक्ति विभाग पर है. जानिए पूरा मामला.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 30, 2026, 05:13 PM IST

Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के कांगड़ा जोन के अंतर्गत आने वाले कांगड़ा और चंबा जिलों में सरकारी विभागों पर बिजली बिल की पेंडेंसी करीब 170 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. सबसे अधिक बकाया जल शक्ति विभाग (Jal Shakti Vibhag) पर है, जिसके जिम्मे अकेले 126 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है.

विद्युत बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर 2025 तक सरकारी विभागों की कुल बिजली बिल पेंडेंसी 164 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर लगभग 170 करोड़ रुपये हो गई है. शेष 37.9 करोड़ रुपये अन्य सरकारी विभागों पर बकाया हैं. हालांकि बोर्ड का कहना है कि विभाग आमतौर पर एक से दो माह के अंतराल में लंबित बिलों का भुगतान कर देते हैं.

मार्च तक भुगतान का आश्वासन
जल शक्ति विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक लंबित भुगतान को क्लीयर कर दिया जाएगा. वहीं घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में बिजली बिल समय पर जमा न होने पर टीडीसीओ जारी किए जाते हैं, जिसके बाद उपभोक्ता भुगतान करने को मजबूर होते हैं.

बर्फबारी से प्रभावित ट्रांसफार्मर बहाल
जिला चंबा के तीसा और भरमौर उपमंडलों में हालिया बर्फबारी से विद्युत बोर्ड कांगड़ा जोन को भारी नुकसान उठाना पड़ा. इस दौरान करीब 750 ट्रांसफार्मर ठप हो गए थे, जिन्हें बिजली कर्मियों की कड़ी मेहनत के बाद अब पूरी तरह बहाल कर दिया गया है.

400 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम जारी
कांगड़ा जोन के तहत बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए दो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं. आरडीएसएस योजना के तहत पुरानी बिजली लाइनों को हटाकर नई और आधुनिक लाइनें बिछाई जा रही हैं. इस परियोजना पर कांगड़ा, चंबा और ऊना जिलों में कुल 400 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

इस योजना के तहत 33 केवी के 13 नए सब-स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें 7 कांगड़ा, 2 चंबा और 4 ऊना जिले में प्रस्तावित हैं. हालांकि फिलहाल कार्य की गति धीमी है, लेकिन विद्युत बोर्ड का दावा है कि वर्ष 2027 तक परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा.

