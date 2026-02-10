Advertisement
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 1 मार्च से मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, जल्द होगी SOP जारी

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 मार्च से मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने SOP जारी होने की जानकारी दी, साथ ही अमेरिका ट्रेड डील से सेब बागवानों को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई,

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 10, 2026, 04:05 PM IST

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 1 मार्च से मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, जल्द होगी SOP जारी

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 1 मार्च से मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में जल्द ही विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की जाएगी.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि यह कदम विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बेहतर फोकस और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कक्षा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि, शिक्षक कैंपस में जरूरत के अनुसार दो मोबाइल फोन साथ ले जा सकेंगे, लेकिन कक्षाओं में उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लगातार नीतिगत फैसले ले रही है और मोबाइल प्रतिबंध भी इसी दिशा में एक अहम पहल है.

इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इस समझौते का सीधा असर हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों पर पड़ सकता है. मंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के बागवानों के हितों को प्राथमिकता दी जाए.

उन्होंने कहा कि हिमाचल के लाखों लोगों की आजीविका सेब उत्पादन से जुड़ी है, और यदि कम आयात शुल्क पर विदेश से सेब भारत आया, तो इससे स्थानीय बागवानों को भारी नुकसान हो सकता है.

TAGS

Shimla NewsPhone BanHimachal Pradesh

