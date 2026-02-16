हिमाचल में सियासी हलचल! 50 पन्नों का भाषण 3 मिनट में खत्म, RDG पर चुप रहे राज्यपाल

Himachal Pradesh Budget Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की बातों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी. प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को हुई और राज्यपाल का पारंपरिक विधानसभा संबोधन कुछ अलग अंदाज में खत्म हुआ — उन्होंने अपना 50 पन्नों का तैयार भाषण मात्र तीन मिनट में ही समाप्त कर दिया. इसके बाद ध्यान सिर्फ कुछ एजेंडा बिंदुओं पर ही रहा और विवादित हिस्सों को छोड़ दिया गया, जिनमें राजस्व घाटा अनुदान (RDG) पर चर्चा शामिल थी.

राज्यपाल ने कहा कि भाषण का तीसरे से सोलहवें पैराग्राफ “संवैधानिक निकायों” से संबंधित था और उसे पढ़ना ठीक नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने केवल पहले दो पैराग्राफ पढ़ कर समयव्यवस्था, 2025–26 के पूरक मांगपत्र, 2026–27 के बजट और अन्य विधायी कार्यों का जिक्र किया.

RDG संबोधन क्यों छोड़ा गया?

तैयार भाषण में RDG को बंद किए जाने के फैसले और उसके हिमाचल जैसे छोटे व पहाड़ी राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विस्तार से लिखा गया था, लेकिन राज्यपाल ने उसे पढ़ने से इन्कार कर दिया. उन हिस्सों में यह बताया गया था कि समवर्ती खर्च और राजस्व में अंतर को पाटने के लिए RDG का लंबे समय तक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और उसके हटने से विकास, कल्याण तथा आपदा प्रबंधन योजनाओं पर असर पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस कदम से राजनीतिक बयानबाजी और चर्चाएँ तेज होने की संभावना है क्योंकि RDG मुद्दा आजकल विधानसभा सत्र में मुख्य बहस का केंद्र बना हुआ है.

सत्र कब तक चलने वाला है?

बजट सत्र तीन दिनों का है और इसके दौरान सदन में RDG तथा वित्तीय प्राथमिकताओं पर महत्वपूर्ण बहस होने की उम्मीद है. केंद्रीय सहायता के इस मुद्दे पर राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह की चर्चाएँ संसद और प्रदेश सरकार के बीच जारी हैं.