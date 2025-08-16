Himachal pradesh News: हिमाचल में आपदा से बड़ा नुक़सान, एक सुर में बोले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री; केंद्र सरकार नहीं कर रही मदद

Himachal pradesh News: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है. हिमाचल प्रदेश सरकार को अब तक 2 हज़ार 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुक़सान हो चुका है. सबसे ज़्यादा प्रभावित लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग है.

आपदा के बीच लोग परेशान है. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल के लोगों की साहस की सराहना की. वहीं, दूसरी तरफ़ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार की ओर से मदद न मिलने की बात को एक स्वर में दोहराया.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों पर पहले भी आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाई. विशेष तौर पर जिला मंडी के लिए 100 करोड़ रुपया का पैकेज जारी किया गया है. इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सिराज को होगा, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा नुक़सान हुआ है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी हिमाचल प्रदेश में नुक़सान हुआ और केंद्र सरकार ने किसी तरह का कोई विशेष राहत पैकेज नहीं दिया. उस वक़्त भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिमाचल प्रदेश की जनता का साथ नहीं दिया. अब भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अगवाई में सभी सांसद केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं. इस बात की उन्हें ख़ुशी है.

वहीं, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम संघीय ढांचे में रहते हैं. ऐसे में केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार की मदद करनी चाहिए. हिमाचल प्रदेश ने अपने स्तर पर आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाई है.

जल शक्ति विभाग को भारी नुक़सान हुआ है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले आपदा के बाद राहत में पैकेज में कई बदलाव किए हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से विशेष रोहित मदद की मांग को भी दोहराया.

