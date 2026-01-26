हिमाचल में कल फिर भारी बर्फबारी, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट; 70 KM की रफ्तार से तूफान की चेतावनी

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. आज रात से स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग (IMD) ने 27 जनवरी को चार जिलों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

ऑरेंज अलर्ट कुल्लू, चंबा, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों के लिए जारी किया गया है. इसे देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने और स्थानीय प्रशासन व पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है.

28 जनवरी सुबह तक रहेगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर

मौसम विभाग के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव आज रात से 28 जनवरी की सुबह तक बना रहेगा. इस दौरान ऊंचे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के साथ बर्फीले तूफान की स्थिति बन सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है.

70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी आंधी-तूफान

IMD ने बताया कि:

-ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, सोलन और मंडी जिलों में

26 और 27 जनवरी को 70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी-तूफान चल सकता है.

-वहीं शिमला, कुल्लू और सिरमौर जिलों में 27 जनवरी को तूफान का अलर्ट जारी किया गया है.

तेज हवाओं के कारण ऊंचे क्षेत्रों में बर्फीला तूफान लोगों और पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है.

10 जिलों में शीतलहर का यलो अलर्ट

मौसम विभाग ने लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर शेष 10 जिलों में 27 जनवरी को शीतलहर का यलो अलर्ट जारी किया है.

इससे प्रदेश के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है.

इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिलों में ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान जताया गया है.

31 जनवरी को फिर बदलेगा मौसम

-28 और 29 जनवरी को ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बारिश-बर्फबारी हो सकती है.

-30 जनवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है.

-31 जनवरी को एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा, जिससे अच्छी बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं.

प्रदेश में जनजीवन पहले से प्रभावित

बीते सप्ताह की भारी बारिश-बर्फबारी के कारण प्रदेश में पहले ही:

-3 नेशनल हाईवे सहित 832 सड़कें

-1942 बिजली ट्रांसफॉर्मर

-245 पेयजल योजनाएं

ठप पड़ी हुई हैं.

सड़कें बंद होने से आम लोगों के साथ-साथ पर्यटक भी परेशान हैं. कई इलाकों में तीन दिन से बिजली नहीं है, जबकि पेयजल योजनाएं जमने से लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है.