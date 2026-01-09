पंचायती राज चुनाव को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला; यहां जानें

Himachal High Court Order: हिमाचल हाईकोर्ट ने पंचायती राज चुनाव से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाया. अदालत ने 30 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
Himachal Panchayati Raj Elections 2026: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिका पर अहम फैसला सुनाया है. न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिया कि प्रदेश में 30 अप्रैल 2026 तक पंचायती राज चुनाव संपन्न कराए जाएं.
यह आदेश याचिकाकर्ता डिक्कन कुमार द्वारा दायर याचिका के बाद आया. याचिका में उन्होंने चुनाव समय पर कराने की मांग की थी. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चुनाव में देरी होने से ग्राम पंचायतों और स्थानीय प्रशासन के कार्य प्रभावित हो सकते हैं.
अदालत का निर्णय
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को गंभीरता से सुनने के बाद सरकार को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि पंचायत चुनाव समय पर और निष्पक्ष रूप से संपन्न हों. अदालत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी जनप्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है.
प्रदेश सरकार के लिए निर्देश
अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार को सभी आवश्यक तैयारियां करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है, ताकि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव संपन्न हो सके. इसके तहत मतदाता सूची, उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया और मतदान व्यवस्था सहित सभी पहलुओं को समय पर पूरा करना होगा.