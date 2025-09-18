हिमाचल हाईकोर्ट ने CUHP धर्मशाला कैंपस मामले में राज्य सरकार पर लगाया ₹25,000 का जुर्माना

Himachal High Court: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने धर्मशाला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश (CUHP) के नॉर्थ कैंपस निर्माण में देरी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर ₹25,000 का सशर्त जुर्माना लगाया है.

मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने 16 सितंबर को सुनवाई के दौरान कड़ी नाराज़गी जताई. अदालत ने कहा कि यह मामला पहली बार 11 अप्रैल 2025 को उठा था, लेकिन राज्य सरकार ने बार-बार समय मांगने के बावजूद अब तक जवाब दाखिल नहीं किया.

अदालत ने आदेश दिया कि यह राशि 2025 के चीफ़ जस्टिस डिज़ास्टर रिलीफ़ फ़ंड में जमा कराई जाए.

याचिकाकर्ता के आरोप

-याचिकाकर्ता धर्मशाला निवासी अतुल भारद्वाज की ओर से अधिवक्ता नित्या शर्मा ने दलील दी कि राज्य सरकार पहले भी धर्मशाला कैंपस के लिए वन भूमि हस्तांतरण हेतु निर्धारित ₹30 करोड़ जमा करने में चूक कर चुकी है.

-अब अदालत में भी सरकार वही लापरवाह रवैया अपना रही है.

पृष्ठभूमि

-याचिका में कहा गया कि धर्मशाला में सीयूएचपी के नॉर्थ कैंपस को लेकर सभी जरूरी मंज़ूरियां पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मिल चुकी हैं, लेकिन ₹30 करोड़ की राशि जमा न होने के कारण परियोजना अटकी हुई है.

-यह फ़ाइल जुलाई 2023 में ही भेज दी गई थी, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ.

-आरोप यह भी लगाया गया कि जहां धर्मशाला कैंपस ठप पड़ा है, वहीं देहरा में साउथ कैंपस पर तेज़ी से काम हो रहा है, जिससे सरकार की प्राथमिकता पर सवाल उठ रहे हैं.

इतिहास

-केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश की घोषणा सबसे पहले 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने की थी.

-2010 में ट्विन-कैंपस मॉडल को मंजूरी दी गई थी.

अगली सुनवाई

अब यह मामला 28 अक्टूबर को दोबारा सुना जाएगा.