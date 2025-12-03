Advertisement
संजौली मस्जिद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3 मंजिल हटाने के दिए आदेश

Shimla Sanjauli Mosque: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद मामले में ऊपरी तीन मंजिलें हटाने का आदेश दिया है, जबकि निचली दो मंजिलों पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है. वक्फ बोर्ड ने दो मंजिलें हटाने की पुष्टि की और एक मंजिल जल्द हटाने का आश्वासन दिया. अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 को होगी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 03, 2025, 01:02 PM IST

Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार को संजौली मस्जिद प्रकरण में वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलें हटाई जाएं, जबकि निचली दो मंजिलों पर यथास्थिति (स्टेटस-को) बनाए रखी जाएगी.

जस्टिस अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने नगर निगम शिमला के कमिश्नर द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को जारी आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि जिन मंजिलों को गिराने का आश्वासन वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटीने खुद दिया था, उन्हें हटाना अनिवार्य है. यदि निर्धारित समय में ये मंजिलें नहीं हटाई गईं, तो नगर निगम उन्हें गिराने के लिए स्वतंत्र होगा.

वक्फ बोर्ड ने बताया—दो मंजिल हटाई जा चुकी, एक और हटाई जाएगी
सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने कोर्ट को जानकारी दी कि ऊपर की तीन विवादित मंजिलों में से दो को पहले ही हटा दिया गया है तथा आखिरी मंजिल भी जल्द हटाई जाएगी. कोर्ट ने निचली दो मंजिलों को लेकर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने के निर्देश दिए।

याचिकाओं का क्रम और मामले की पृष्ठभूमि

पिछले सप्ताह वक्फ बोर्ड ने निगम कमिश्नर के आदेशों के विरुद्ध हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। शुक्रवार को याचिका वापस लेने और नई याचिका दायर करने की अनुमति मांगी गई थी। सोमवार को दोबारा दायर CMPMO याचिका पर सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 9 मार्च 2026 को अगली सुनवाई तक निगम कमिश्नर के आदेशों का पालन किया जाए।

जिला अदालत भी दे चुकी है पूरी मस्जिद गिराने का आदेश

इससे पहले वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को गिराने के निगम कमिश्नर के आदेश को जिला अदालत में चुनौती दी थी, मगर 30 अक्टूबर 2024 को जिला अदालत ने कमिश्नर कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए पूरी मस्जिद हटाने का निर्देश दिया था। अब वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी इसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में है।

Shimla Sanjauli Mosque

