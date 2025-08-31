हिमाचल हाईकोर्ट ने NHAI को फटकार लगाई, संनवारा टोल टैक्स निलंबित करने की चेतावनी

Himachal High Court​ on NHAI: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चंडीगढ़-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-5) के रखरखाव में लापरवाही बरतने पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को कड़ी चेतावनी दी है. अदालत ने साफ कहा है कि अगर तुरंत सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो संनवारा टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली को निलंबित किया जा सकता है.

मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने 28 अगस्त को पारित आदेश में टिप्पणी की, "स्पष्ट है कि NHAI प्राधिकरण प्रीमियम हाईवे के रखरखाव को लेकर आंखें मूंदे हुए हैं."

अदालत ने बताया कि यह याचिका 2017 से लंबित है और इस मार्ग पर निर्माण व मरम्मत कार्य लंबे समय से जारी है. अदालत ने हिमाचल प्रदेश के लिए NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और हाईवे के रखरखाव के लिए "व्यापक योजना" प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

साथ ही अदालत ने एनएचएआई को आदेश दिया कि अब तक संनवारा टोल प्लाजा से हुई राजस्व वसूली का पूरा ब्यौरा भी कोर्ट में पेश किया जाए. चेतावनी दी गई कि अगर हालात नहीं सुधरे तो टोल वसूली बंद करने का आदेश दिया जा सकता है.

अदालत ने “चक्‍की मौड़” इलाके का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि जुलाई और अगस्त 2025 में तीन से अधिक बार यह मार्ग बंद रहा और दोतरफा यातायात को एक लेन तक सीमित करना पड़ा, जिससे पांच किलोमीटर तक जाम लगा. इसका असर न केवल आम जनता बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा, खासकर सेब सीजन में जब रोजाना ट्रक मैदानी इलाकों की ओर जाते हैं.

इसके अलावा अदालत ने परवाणू-सोलन और सोलन-कैथलीघाट खंड पर काम कर रहे ठेकेदारों का विवरण मांगा है और सवाल उठाया कि क्या लगातार एक ही फर्म को ठेका दिया जा रहा है, जो सेवाएं देने में नाकाम साबित हो रही है.

सुरक्षा संबंधी चिंताओं का जिक्र करते हुए अदालत ने अपोलो टायर्स, सालोगढ़ के पास बड़े पुल पर टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि 77.280 मीटर ऊंचे पियर P-1 में स्थिरता और भार सहने की क्षमता की कमी पाई गई है, और सुधार कार्य मंजूरी के अभाव में लंबित है.

कोर्ट ने एनएचएआई को निर्देश दिया कि इन पिलर्स को मजबूत करने में हुए खर्च का ब्यौरा दें और बताएं कि क्या इन्हें उपयोग में लाया जाएगा या छोड़ा जाएगा. साथ ही ठेकेदार पर किसी कार्रवाई का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाए.

अदालत ने शिमला स्थित एनएचएआई प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा दायर हलफनामे पर भी आपत्ति जताई. उसमें एक स्टोन क्रशर की फ्रंटेज 50 मीटर बताई गई थी, जबकि अदालत के अनुसार वह 200 मीटर से कम नहीं है और इससे सड़क संकरी हो गई है.

अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर, 2025 को होगी.