पंचायत चुनाव से पहले सरकार को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार! पुनर्गठन पर उठाए बड़े सवाल, अधिसूचना रद्द

Himachal Panchayat Elections 2026: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों के पुनर्गठन और नई पंचायतों के गठन पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने मनलोग बड़ोग को दाड़लाघाट पंचायत में शामिल करने वाली अधिसूचना रद्द कर दी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 11, 2026, 01:25 PM IST

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों से पहले पंचायतों के गठन और पुनर्गठन को लेकर राज्य सरकार की प्रक्रिया पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब पंचायत चुनाव नजदीक हैं, तब इस तरह के फैसले सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर सकते हैं.

चुनाव से पहले पुनर्गठन पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों से ठीक पहले नई पंचायतों के गठन और पुरानी पंचायतों के पुनर्गठन से जुड़ी अधिसूचनाओं पर सख्त टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि पंचायत चुनाव सिर पर हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार अभी भी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण में लगी हुई है, जो समझ से परे है.

सरकार संविधान के निर्देशों से बंधी
न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का पांच साल का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है. ऐसे में राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों से बंधी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया 31 मई 2026 तक पूरी करना अनिवार्य है.

अदालत ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले बड़े पैमाने पर वार्डों और पंचायतों का पुनर्गठन करना उचित नहीं है और इससे सरकार के इरादों को लेकर गलत संदेश जा सकता है.

जल्दबाजी में फैसलों पर भी जताई चिंता
कोर्ट ने यह भी कहा कि समय की कमी में जल्दबाजी में लिए गए फैसलों में कई बार खामियां रह जाती हैं. ऐसे मामलों में बाद में न्यायिक पुनरीक्षण के दौरान अदालत को दखल देना पड़ता है. इसलिए सरकार को ऐसे कदमों से बचना चाहिए जिन्हें चुनाव टालने की कोशिश के रूप में देखा जा सके.

हनुमान बड़ोग पंचायत मामले में फैसला
यह टिप्पणी हाईकोर्ट ने अर्की तहसील की ग्राम पंचायत हनुमान बड़ोग से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की. मनलोग बड़ोग वार्ड को ग्राम पंचायत दाड़लाघाट में शामिल करने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. यह याचिका मनलोग बड़ोग के नेहरू युवा क्लब और महिला मंडल की ओर से सरकार की अधिसूचना को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी.

अधिसूचना को किया रद्द
हाईकोर्ट ने सरकार की उस अधिसूचना को सभी परिणामों सहित रद्द कर दिया, जिसमें मनलोग बड़ोग गांव को ग्राम पंचायत हनुमान बड़ोग से हटाकर ग्राम पंचायत दाड़लाघाट में शामिल किया गया था. अदालत ने कहा कि सरकार की यह कार्रवाई मनमानी, गलत और तथ्यों के विपरीत है.

इस फैसले के बाद साफ संकेत मिल रहे हैं कि पंचायत चुनावों से पहले पंचायतों के गठन और पुनर्गठन से जुड़े फैसलों पर अब न्यायिक नजर और अधिक सख्त हो गई है.

