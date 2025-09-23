युग हत्याकांड पर हिमाचल हाईकोर्ट का फ़ैसला, फांसी की सज़ा को उम्रक़ैद में बदला; पिता जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित युग हत्याकांड मामले में उच्च न्यायालय ने सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सज़ा को उम्रक़ैद में बदल दिया है. न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कांदला की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए आरोपियों चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी को उम्रक़ैद की सज़ा दी, जबकि एक अन्य आरोपी तेजिंदर पाल को बरी कर दिया.

इस फैसले से पीड़ित परिजनों में आक्रोश है. युग के पिता विनोद कुमार गुप्ता ने हाईकोर्ट के इस निर्णय पर असहमति जताते हुए कहा है कि वे न्याय के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे.

गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2014 से सुर्खियों में रहा है. 14 जून 2014 को शिमला के राम बाजार से मात्र चार साल के मासूम युग का अपहरण कर लिया गया था. परिवार ने बच्चे को ढूंढने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. दो साल बाद अगस्त 2016 में शिमला के ही भराड़ी क्षेत्र में एक पानी की टंकी से युग का शव बरामद हुआ, जिससे पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

सेशन कोर्ट ने इस सनसनीखेज घटना को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ श्रेणी का मामला मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी ठहराकर फांसी की सज़ा सुनाई थी. लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस पर पुनर्विचार करते हुए दो आरोपियों की सज़ा को उम्रक़ैद में बदल दिया और तीसरे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.

युग हत्याकांड को लेकर वर्षों से प्रदेशभर में जनभावनाएं जुड़ी रही हैं. अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का अगला अध्याय किस दिशा में जाता है.