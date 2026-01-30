Advertisement
हिमाचल के पहाड़ो में गूंजी सनी देओल की आवाज, ‘Border-2’ की सफलता पर फैंस का किया धन्यवाद

बॉर्डर-2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद सनी देओल मनाली पहुंचे. बर्फीली वादियों से वीडियो जारी कर फैंस का धन्यवाद किया. फिल्म ने 5 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया, जानिए पूरी खबर.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:26 AM IST

हिमाचल के पहाड़ो में गूंजी सनी देओल की आवाज, ‘Border-2’ की सफलता पर फैंस का किया धन्यवाद

Manali News: बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की जबरदस्त सफलता को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, जिससे उत्साहित होकर सनी देओल ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो संदेश साझा किया है. इस वीडियो के जरिए उन्होंने फैंस का दिल से धन्यवाद किया और फिल्म को मिली अपार सराहना के लिए आभार जताया.

फिल्म ‘बॉर्डर-2’ की जबरदस्त सफलता के बीच बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल इन दिनों मनाली के बर्फ से ढके पहाड़ों में वक्त बिता रहे हैं. 

सनी देओल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनके इस देसी अंदाज़ को खूब पसंद कर रहे हैं.

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

दशाल गांव में हुआ भव्य स्वागत
सनी देओल कुल्लू जिले के दशाल गांव पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों और प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. अभिनेता ने यहीं से वीडियो बनाकर ‘बॉर्डर-2’ की सफलता का पूरा श्रेय अपने चाहने वालों को दिया.

फैंस के नाम खास संदेश
वीडियो में सनी देओल ने फिल्म में सुनी गई अपनी चर्चित ‘दहाड़’ दोहराई, जो फिल्म में बॉर्डर पार तक गूंजने वाले संवाद से प्रेरित है. उन्होंने कहा कि दर्शकों का प्यार ही फिल्म की असली ताकत है और यही वजह है कि ‘बॉर्डर-2’ इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाई है.

पांच दिन में 200 करोड़ का आंकड़ा पार
‘बॉर्डर-2’ ने रिलीज के महज पांच दिनों में ही 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित इस देशभक्ति फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

“आवाज बॉर्डर तक जाए, दुश्मन कांपे”
मनाली में मौजूद प्रशंसकों से बातचीत के दौरान सनी देओल ने कहा, “आवाज बॉर्डर तक जाए, दुश्मन कांपे!” इस डायलॉग पर वहां मौजूद भीड़ जोश से भर उठी. निर्देशक अनुराग सिंह की इस फिल्म के कई संवाद वास्तविक सैन्य प्रशिक्षण से प्रेरित बताए जा रहे हैं.

मनाली में किराये के कॉटेज में ठहरे सनी देओल
बताया जा रहा है कि सनी देओल ने मनाली के पास एक कॉटेज किराये पर लिया हुआ है, जहां वह इन दिनों ठहरे हैं. दशाल गांव मनाली से करीब 17 किलोमीटर दूर स्थित है. बर्फ से घिरे नाले के किनारे बैठकर बनाया गया उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खासा चर्चा में है.

border 2sunny deolmanali newsHimachal Pradesh

