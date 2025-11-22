हिमाचल में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई तेज: अप्रैल से अब तक 54,945 लीटर जब्त, 523 केस दर्ज

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्यभर में अभियान तेज कर दिया है. इस वित्त वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल से अब तक विभाग की टीमों ने कुल 54,945 लीटर अवैध शराब व लाहन जब्त कर 523 मामले दर्ज किए हैं.

विभाग के मुताबिक, अब तक 21,637.166 लीटर अवैध शराब और 33,308.900 लीटर लाहन राज्य के विभिन्न इलाकों से बरामद की गई है. केवल अक्टूबर माह में ही कार्रवाई काफी तेज रही.

अक्टूबर में क्षेत्रवार कार्रवाई

दक्षिण क्षेत्र (शिमला): 309.340 लीटर अवैध शराब, 12 लीटर लाहन

मध्य क्षेत्र (मंडी): 2,678.225 लीटर अवैध शराब, 14 लीटर लाहन

उत्तरी क्षेत्र (पालमपुर): 529.150 लीटर अवैध शराब, 4,870 लीटर लाहन

इसके अलावा विभिन्न पुलिस जिलों में भी उल्लेखनीय बरामदगी हुई—

बद्दी: 286.09 लीटर अंग्रेजी शराब

कुल्लू: 2,090.625 लीटर अंग्रेजी शराब

मंडी: 528.350 लीटर अंग्रेजी शराब

ऊना: 286.045 लीटर अंग्रेजी शराब

नूरपुर में भारी मात्रा में जब्ती

अक्टूबर में ही नूरपुर पुलिस जिला के डमटाल क्षेत्र—मिलवान, ठाकुरद्वारा, बरोटा, बेला लुडाचा और उलेहरियां—में विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई चालू भट्टियां और बड़ी मात्रा में गैर-कानूनी शराब जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दी।

35 विशेष टीमें तैनात, statewide अभियान जारी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद विभाग ने जिला स्तर पर विशेष टीमें बनाकर राज्यभर में सघन अभियान शुरू किया है।

तैनाती का विवरण:

-कुल्लू और चंबा: 4–4 टीमें

-शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी, ऊना और नूरपुर पुलिस जिला: 3–3 टीमें

-कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर और BBN पुलिस जिला: 2–2 टीमें

-किन्नौर: 1 टीम

इन टीमों का मकसद अवैध शराब कारोबार पर कड़ी निगरानी रखते हुए त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित करना है।

राज्य सरकार का स्पष्ट संदेश

आबकारी आयुक्त यूनुस ने कहा कि राज्य सरकार अवैध शराब से राजस्व को होने वाले नुकसान को लेकर बेहद गंभीर है और अवैध कारोबार में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई जारी है।

उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या जानकारी को निम्न नंबरों पर साझा करें—

दूरभाष: 0177-2620426

व्हाट्सऐप: 94183-31426

क्षेत्रीय ज़ोनल कार्यालय:

दक्षिण: 0177-2620426

उत्तर: 01894-230186

मध्य: 01905-223499

विभाग का लक्ष्य है कि किसी भी स्तर पर अवैध शराब का कारोबार न पनपे और सरकार के राजस्व की सुरक्षा हो सके।